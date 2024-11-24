Найдено тело израильского раввина, пропавшего в ОАЭ

В Объединенных Арабских Эмиратах найдено тело пропавшего без вести израильского раввина Цви Когана, сообщили в воскресенье, 24 ноября, власти Израиля, ссылаясь на информацию от властей ОАЭ. В заявлении канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху убийство Когана названо "зверским антисемитским террористическим инцидентом". "Государство Израиль будет действовать всеми средствами, чтобы привлечь к ответственности преступников, виновных в его гибели", - подчеркивается в документе. Правительство ОАЭ пока не подтвердило сообщений о том, что Коган был найден мертвым.

Исчезновение Цви Когана

Гражданин Израиля и Молдовы Цви Коган пропал 21 ноября. Усиливается подозрение в том, что он был убит, а киллеры бежали в Турцию, сообщало интернет-издание Ynet со ссылкой на представителей спецслужб. Исчезновение раввина произошло на фоне угроз Ирана отомстить Израилю после обмена ударами между двумя странами в октябре. Израильский новостной портал Walla писал, что власти Израиля предположительно располагают информацией, согласно которой за раввином следила иранская разведка.

Цви Коган был представителем отделения "Хабад" в Абу-Даби с тех пор, как Израиль нормализовал отношения с ОАЭ в конце 2020 года. Как пишет Ynet, Коган участвовал в первой в истории церемонии памяти жертв Холокоста в стране Персидского залива в 2021 году. Жена Когана является гражданкой США и проживала с ним в ОАЭ. Она - племянница раввина Гавриэля Хольцберга, убитого при нападении в индийском Мумбаи в 2008 году.

Еврейская община в ОАЭ

Рано утром 24 ноября эмиратское государственное новостное агентство WAM подтвердило исчезновение Когана, не упомянув при этом о его израильском гражданстве, назвав его лишь гражданином Молдовы.

ОАЭ дипломатически признали Израиль в 2020 году. С тех пор израильтяне приезжают в ОАЭ для ведения бизнеса и отдыха. Эмиратские авиалинии стали важным каналом связи Израиля с остальным миром, поскольку другие авиаперевозчики прекратили рейсы в международный аэропорт имени Бен-Гуриона в Тель-Авиве на фоне войны в секторе Газа и израильских бомбардировок Ливана.

В ОАЭ разрастается еврейская община, есть синагоги и бизнесы для клиентов, ориентирующихся на кошерную продукцию. В то же время военные действия Израиля на Ближнем Востоке вызвали глубокое недовольство среди эмиратцев и граждан других стран, проживающих в ОАЭ.