В Иордании у посольства Израиля произошла стрельба

Нападавший в Аммане обстрелял полицейский патруль и был убит ответным огнем. Полиция призвала местных жителей не покидать дома.

Три сотрудника службы безопасности были ранены в результате стрельбы у посольства Израиля в Иордании в воскресенье, 24 ноября, пишет агентство Reuters. Им оказывается медицинская помощь.

По данным иорданского агентства Petra, нападавший обстрелял полицейский патруль, работавшего в районе Рабиа в столице Аммане. Правоохранители открыли ответный огонь, в результате чего преступник был убит. Полиция оцепила район Рабиа в Аммане, где произошла перестрелка, и призвала местных жителей не покидать свои дома.

После начала войны в секторе Газа уже неоднократно происходили нападения на диппредставительства Израиля в различных странах мира. Так, в октябре взрывы и стрельба у израильских посольств произошли в Дании и Швеции. В сентябре произошла перестрелка вблизи генконсульства Израиля в Мюнхене. В июне мужчина выстрелил из арбалета в сербского полицейского, охранявшего посольство Израиля в Белграде.