У посольства Израиля в Белграде напали на полицейского

25-летний мужчина выстрелил из арбалета в шею жандарма, охранявшего посольство Израиля в Белграде. Пострадавший прооперирован, его состояние стабильно.

25-летний мужчина в субботу, 29 июня, выстрелил из арбалета в сербского полицейского, охранявшего посольство Израиля в Белграде, стрела попала в шею жандарма. В ответ полицейский открыл огонь, от полученных ранений нападавший скончался. Об этом сообщил министр внутренних дел Сербии Ивица Дачич. Пострадавший полицейский был прооперирован в больнице, его состояние стабильно, пишут сербские СМИ.

Глава МВД назвал нападение террористической атакой. По словам Дачича, в жандарма выстрелил мужчина, живший в Нови-Пазаре - столице сербского региона Санджак, где большинство населения составляют боснийцы-мусульмане. Как отмечает агентство Tanjug, сербские власти проверяют версию о принадлежности нападавшего к ваххабизму - радикальному течению в исламе.

"Чудовищную террористическую атаку" осудил и премьер-министр Сербии Милош Вучевич, добавив, что "Сербия в состоянии решительно реагировать на угрозу терроризма", передает "Радио и телевидение Сербии" (RTS).

Министерство иностранных дел Израиля также заявило о попытке теракта. Сотрудники посольства не пострадали, а само посольство было временно закрыто, сообщает агентство dpa.