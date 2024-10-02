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В Дании и Швеции расследуют взрывы у посольств Израиля

Сергей Куприков
2 октября 2024 г.

Взрывы у посольств Израиля произошли в Копенгагене и Стокгольме.

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Датские полицейские на месте взрыва
Датские полицейские на месте взрываФото: Emil Helms/Ritzau Scanpix/AFP/Getty Images

Датская полиция начала расследование по делу о взрывах рядом с посольством Израиля в Копенгагене, сообщается в среду, 2 октября. Посольство Израиля в Дании заявило, что его персонал не пострадал в результате двух взрывов, произошедших у здания диппредставительства. "Посольство было закрыто, сотрудники не пострадали, здание не повреждено", - говорится в сообщении, опубликованном в соцсети Х.

Ранее датская телерадиовещательная компания DR сообщила, что два взрыва рядом с посольством раздались в ночь на 2 октября.

Шведская полиция расследует инцидент со взрывом и стрельбой

В этот же день шведская полиция подтвердила, что накануне у посольства Израиля в Стокгольме произошел инцидент со стрельбой, сообщает телеканал SVT. "Сделаны выводы, подтверждающие, что выстрелы были, - рассказала представитель полиции Стокгольма Ребекка Ландберг. - Это хорошо охраняемая территория с камерами наблюдения, и здесь есть материалы, которые мы можем просмотреть".

Ранее шведские СМИ сообщили о громком взрыве вечером 1 октября рядом с посольством Израиля на улице Страндвеген. Ведется предварительное раследование "тяжкого преступления, связанного с применением оружия и повлекшего за собой опасность для окружающих".

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