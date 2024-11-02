Axios: США предостерегли Иран от нового нападения на Израиль

Вашингтон не может быть уверен, что ответ Израиля будет столь же выверенным и прицельным, как и ранее, в случае новой атаки Тегерана, сообщило издание Axios со ссылкой на источники.

Администрация президента США Джо Байдена в последние дни предостерегала Иран от нового нападения на Израиль, указав, что не сможет удержать израильскую сторону от ответа. Об этом в субботу, 2 ноября, сообщил американский информационный сайт Axios со ссылкой на американского чиновника и бывшее израильское должностное лицо.

"Мы сказали иранцам: мы не сможем сдержать Израиль и не сможем быть уверены, что следующая атака будет столь же выверенной и прицельной, - как и предыдущая", - отметил американский собеседник издания.

По его словам, сообщение было напрямую направлено иранской стороне. Речь идет о примечательной ситуации, поскольку обычно информация о таких непосредственных контактах не разглашается, констатировало издание Axios.

Axios: Уведомление передано по швейцарским каналам

По сведениям Axios, прямое уведомление было передано по швейцарским каналам. В Белом доме отказались от комментариев. В миссии Ирана при ООН на момент публикации также не прокомментировали содержащиеся в ней сведения.

Как ранее передавало Axios, израильская разведка предполагает, что Иран готовится атаковать Израиль с территории Ирака, возможно, до президентских выборов в США 5 ноября.

Духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи 2 ноября пригрозил Израилю и США "сокрушительным ответом" на ракетный обстрел его страны Израилем. Масштабов и сроков возможной реакции Хаменеи не уточнил.

Авиаудары Израиля по военным целям в Иране

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ночь на 26 октября нанесла серию авиаударов по территории Ирана. По заявлению израильских военных, бомбардировки стали ответом на многочисленные атаки Тегерана и его союзников в последние месяцы. ЦАХАЛ отчитался об успешном завершении операции, в ходе которой были нанесены "точные удары" по предприятиям по производству ракет, ракетным комплексам и другим военным объектам.

Вооруженные силы Ирана сообщили о гибели в результате израильской атаки двух военнослужащих иранской армии.

Израильские чиновники в беседе с газетой The New York Times подтвердили, что первоначальный план ответа Израиля подразумевал удары по целям, связанным с ядерным проектом Ирана. Однако от этого шага было решено отказаться из-за настойчивых рекомендаций со стороны Соединенных Штатов.

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась 7 октября 2023 года. Радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю, вторглись на его территорию и устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства, убив около 1200 человек. Боевики также захватили более 250 заложников и вывезли их в сектор Газа. Часть заложников была обменяна или освобождена, а часть погибла. Согласно последним данным, в плену ХАМАС остаются 97 израильтян. По сведениям ЦАХАЛ, не менее 30 из них уже мертвы. Израильские власти опасаются, что это число может быть больше.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. В результате наземной операции и бомбардировок сектора Газа, по данным подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, погибли более 42 тысяч палестинцев. Палестинских боевиков поддержало ливанское радикальное шиитское движение "Хезболлах", признанное террористической организацией в Германии, США, Израиле и ряде арабских государств. "Хезболлах" регулярно обстреливает Израиль со стороны Ливана. Во второй половине сентября Израиль объявил о проведении против этой группировки "упреждающей военной операции".