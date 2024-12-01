БАПОР приостанавливает поставки гумпомощи в сектор Газа

Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) решило приостановить поставки гуманитарной помощи в сектор Газа в связи с участившимися случаями грабежей и угонов транспорта. О "трудном решении" БАПОР объявило в воскресенье, 1 декабря.

Агентство указывает, что колонна грузовиков с гумпомощью 16 ноября была угнана вооруженными бандами. 30 ноября произошел аналогичный инцидент: захвачены несколько грузовиков с продовольствием. "Ответственность за защиту гуманитарных работников и грузов лежит на государстве Израиль как оккупирующей державе. Они должны обеспечить безопасное поступление помощи в сектор Газа", - подчеркивает БАПОР.

При доставке гумпомощи убито "беспрецедентное число" сотрудников БАПОР

Представитель агентства Луиз Уотеридж заявила изданию Al Jazeera о "беспрецедентном числе убитых коллег" в ходе доставки помощи через контрольно-пропускной пункт "Керем-Шалом" - главный пункт ввоза гуманитарных грузов из Израиля в сектор Газа. "Это решение принято исключительно в целях защиты и обеспечения безопасности гуманитарных работников, обслуживающих эти конвои", - заявила Уотеридж.

Приостановка гумпомощи происходит в то время, когда ситуация с голодом в секторе Газа "стремительно усугубляется", заявил глава БАПОР Филипп Лаззарини. Он отметил, что невозможность доставлять гуманитарные грузы в сектор Газа обусловлена, в частности, "препятствиями со стороны израильских властей".

ХАМАС показал видео с израильским заложником

Между тем радикальное исламистское движение ХАМАС, с которым воюет Израиль в секторе Газа, 30 ноября опубликовало очередное видео с израильским заложником - 19-летним американо-израильским гражданином Иданом Александером, который был военнослужащим Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) на момент нападения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года. На кадрах Александер на иврите и английском языке говорит, что находится в заложниках больше 420 дней и просит принять меры для его освобождения.

На видео американо-израильский гражданин также обращается к новоизбранному президенту США Дональду Трампу с просьбой использовать "свое влияние и всю мощь США" для освобождения заложников. Там же он говорит, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху бросил заложников на произвол судьбы.

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась 7 октября 2023 года. Радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю, вторглись на его территорию и устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства, убив около 1200 человек. Боевики также захватили более 250 заложников и вывезли их в сектор Газа. Часть заложников была обменяна или освобождена, а часть погибла. Согласно последним данным, в плену ХАМАС остаются 97 израильтян. По сведениям ЦАХАЛ, не менее 30 из них уже мертвы. Израильские власти опасаются, что это число может быть больше.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. В результате наземной операции и бомбардировок сектора Газа, по данным подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, погибли более 44 тысяч палестинцев. Палестинских боевиков поддержало ливанское радикальное шиитское движение "Хезболлах", признанное террористической организацией в Германии, США, Израиле и ряде арабских государств. "Хезболлах" регулярно обстреливает Израиль со стороны Ливана. Во второй половине сентября Израиль объявил о проведении против этой группировки "упреждающей военной операции".