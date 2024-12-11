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Bloomberg: Россия подтолкнула Асада к бегству из Сирии

Ольга Лебедева
11 декабря 2024 г.

После того как стало очевидно, что режим Асада не сможет противостоять наступлению повстанцев, Россия убедила его покинуть Сирию, пишет агентство Bloomberg. Бегство организовали российские спецслужбы.

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Продырявленный плакат с изображением Башара Асада
Режим Башара Асада был свергнут за несколько днейФото: Omar Albam/AP/dpa/picture alliance

Власти России после начала наступления вооруженных группировок в Сирии убедили президента Башара Асада в том, что он потерпит поражение, и предложили ему и его семье возможность безопасно эвакуироваться, если он немедленно покинет страну, пишет в среду, 11 декабря, агентство Bloomberg со ссылкой на три осведомленных источника. Тем самым Асаду предлагалось избежать судьбы свергнутого ливийского лидера Муаммара Каддафи, жестоко убитого повстанцами в 2011 году, указывает агентство.

По данным Bloomberg, после того как Асад согласился бежать из Сирии, его эвакуацию организовали агенты российских спецслужб. В ночь на 8 декабря они вывезли свергнутого президента через российскую авиабазу в Сирии за несколько часов до того, как повстанцы вошли в Дамаск и заявили о своей победе в продолжавшемся почти 14 лет конфликте. Транспондер самолета с Асадом вскоре после вылета был отключен, чтобы избежать отслеживания, заявил один из собеседников агентства.

Путин требует объяснений от спецслужб

Источники Bloomberg сообщили, что сейчас президент РФ Владимир Путин требует от своих спецслужб объяснений, почему растущая угроза Асаду не была замечена вовремя. При этом Путин до сих пор публично не признал крах сирийского режима, а российские СМИ продвигают нарратив о том, что Асад сам виноват в своем поражении, и что верная Москва не отказалась от своего союзника, пишет далее агентство.

По его данным, первоначально российские подразделения в Сирии наносили удары по вооруженным отрядам антиасадовской коалиции, пытаясь отбросить их назад и укрепить силы Асада. Но правительственные войска Сирии не оказывали особого сопротивления, когда повстанцы взяли Алеппо и Хаму и начали наступать на стратегически важный город Хомс. Поэтому Россия пришла к выводу, что не сможет защитить режим Асада, сообщил один из источников Bloomberg.

Падение режима Башара Асада в Сирии

Вооруженные группировки во главе с ХТШ начали масштабное наступление на правительственные силы Башара Асада в конце ноября. За несколько дней им удалось войти во второй по величине город страны Алеппо и взять под контроль несколько других крупных центров. 8 декабря повстанцы объявили в эфире гостелевидения из Дамаска, что свергли режим Асада. Тот вместе с семьей вылетел в Россию.

Новым временным премьер-министром Сирии стал Мухаммед аль-Башир, которого называют близким соратником лидера группировки ХТШ Абу Мохаммеда аль-Джулани. По данным Reuters, после падения режима Асада в Дамаске открылись банки и магазины, при этом в городе заметно сократилось число вооруженных людей. Сирийцы в своей стране и за рубежом празднуют падение режима Асада, а власти европейских стран приостановили рассмотрение прошений о предоставлении убежища от сирийцев и изучают вопрос о том, как быть с беженцами из Сирии.

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