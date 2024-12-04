ООН проведет саммит по ближневосточному урегулированию

Организаторами саммита станут Саудовская Аравия и Франция. ООН надеется, что эта встреча позволит добиться прорыва в деле урегулирования на основе сосуществования двух государств - израильского и палестинского.

Генеральная Ассамблея ООН (ГА ООН) во вторник, 3 декабря, вновь призвала Израиль вывести войска с оккупированных палестинских территорий на Ближнем Востоке и объявила о международном саммите, который состоится в июне 2025 года, для обсуждения возможности урегулирования в регионе на основе мирного сосуществования двух государств - израильского и палестинского.

В резолюции, принятой 157 голосами против восьми, члены Генассамблеи выразили "непоколебимую поддержку, в соответствии с международным правом, двухгосударственному решению на основе мирного сосуществования Израиля и Палестины". Среди стран, которые голосовали против, были США и Израиль. Еще семь государств воздержались.

В документе указывается, что израильское и палестинское государства должны "существовать бок о бок в мире и безопасности в признанных границах, существовавших до 1967 года".

Саммит запланирован на июнь 2025 года

Для обсуждения этой перспективы в июне в Нью-Йорке состоится международная конференция на высшем уровне, ее организуют Франция и Саудовская Аравия.

"Мы решили провести конференцию в июне", - сказал президент Франции Эмманюэль Макрон в ходе визита в Саудовскую Аравию. Он вновь заявил, что Франция готова признать палестинское государство, но только "в подходящий момент". Макрон выразил надежду на то, что саммит учтет проблемы безопасности Израиля и продемонстрирует, что двухгосударственное решение может стать жизнеспособным для всех сторон.

ГА ООН также призвала к "реализации неотъемлемых прав палестинского народа, прежде всего права на самоопределение и права на независимое государство". Палестинский постпред в ООН Рияд Мансур в этой связи отметил: "Вопрос Палестины находится в повестке дня ООН с момента создания организации и остается наиболее важным испытанием для ее авторитета и для самого миропорядка, основанного на соблюдении норм международного права."

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке

Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН 1947 года разделила Палестину, находившуюся тогда под британским управлением, на два государства - арабское и еврейское.

Ситуация на Ближнем Востоке вновь резко обострилась 7 октября 2023 года. Радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю, вторглись на его территорию и устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства, убив около 1200 человек. Боевики также захватили более 250 заложников и вывезли их в сектор Газа. Часть заложников была обменяна или освобождена, а часть погибла. Согласно последним данным, в плену у ХАМАС остаются 97 захваченных граждан. По сведениям Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), не менее 30 из них уже мертвы. Израильские власти опасаются, что это число может быть больше.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. В результате наземной операции и бомбардировок сектора Газа, по данным подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, погибли более 44,5 тыс. палестинцев и еще почти 105,5 тыс. были ранены. Палестинских боевиков поддержало ливанское радикальное шиитское движение "Хезболлах", признанное террористической организацией в Германии, США, Израиле и ряде арабских государств. "Хезболлах" регулярно обстреливает Израиль со стороны Ливана.