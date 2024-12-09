Поджог синагоги в Австралии квалифицирован как теракт

На данный момент ведется работа по установлению личности трех подозреваемых в поджоге здания синагоги Адасс-Исраэль в Мельбурне. Полиция усилила патрулирование еврейских районов города.

Полиция Австралии расценивает поджог синагоги Адасс-Исраэль в Мельбурне как террористический акт, заявил в понедельник, 9 декабря, комиссар полицейского управления штата Виктория Шейн Паттон. К дальнейшему расследованию дела присоединится Австралийское бюро по борьбе с терроризмом.

Пожар в одной из крупнейших в Австралии синагог Адасс-Исраэль произошел ранним утром 6 декабря. Свидетели рассказали сотрудникам правоохранительных органов, что видели нескольких поджигателей в масках, который обливали стены и двери здания горючей жидкостью. В результате пожара пострадал один человек, а здание синагоги получило значительные разрушения.

После инцидента полиция Мельбурна усилила патрулирование еврейских районов города. На данный момент ведется работа по установлению личности трех подозреваемых в поджоге, уточнил комиссар Паттон.

Реакция Израиля на поджог синагоги

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху резко отреагировал на поджог синагоги, связав произошедшее с "антиизраильским духом" политики австралийского правительства, которое, среди прочего, выступило в поддержку резолюции ООН о признании Палестины.

С начала войны между Израилем и радикальным исламистским движением ХАМАС в октябре прошлого года в Австралии участились антисемитские и исламофобские инциденты. Некоторые еврейские организации заявили, что правительство недостаточно активно реагирует на эти случаи.