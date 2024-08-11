В Цюрихе мужчину задержали после попытки поджога синагоги

В Цюрихе мужчину задержали после попытки поджога синагоги11 августа 2024 г.
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В Цюрих полиция предотвратила поджог синагоги "Агудас Ахим", сообщает агентство KNA в воскресенье, 11 августа. Подозреваемый был задержан.
Мужчина накануне вечером облил вход в синагогу бензином, но был остановлен службой безопасности. Подозреваемому сначала удалось скрыться с места преступления, но в итоге он был задержан полицией.
"Предполагаемый преступник, 32-летний швейцарец, по всей видимости, психически больной, был арестован ночью полицией кантона Цюрих", - говорится в пресс-релизе полиции. Следствие не считает экстремистский мотив нападения основным, отмечет KNA.