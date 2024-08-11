В Цюрихе мужчину задержали после попытки поджога синагоги

Мужчина облил бензином вход в синагогу, но был остановлен охраной и сбежал. Позднее его задержали полицейские.

В Цюрих полиция предотвратила поджог синагоги "Агудас Ахим", сообщает агентство KNA в воскресенье, 11 августа. Подозреваемый был задержан.

Мужчина накануне вечером облил вход в синагогу бензином, но был остановлен службой безопасности. Подозреваемому сначала удалось скрыться с места преступления, но в итоге он был задержан полицией.

"Предполагаемый преступник, 32-летний швейцарец, по всей видимости, психически больной, был арестован ночью полицией кантона Цюрих", - говорится в пресс-релизе полиции. Следствие не считает экстремистский мотив нападения основным, отмечет KNA.