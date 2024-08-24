Возле синагоги на юге Франции произошли пожар и взрыв

Возле синагоги Бет Яаков в курортном городе Ла Гранд-Мот на юге Франции произошли пожар и взрыв. Об этом сообщили в местной полиции в субботу, 24 августа. В результате происшествия пострадал один полицейский.

По словам мэра города Стефана Россиньоля, его вызвали к синагоге после того, как загорелись два автомобиля, находящихся рядом с ней. Позднее в одном из них взорвался газовый балон. Из-за пожара, помимо прочего, были повреждены двери синагоги.

Исполняющий обязанности министра внутренних дел Франции Жеральд Дарманен в своем аккаунте в соцсети Х заявил о "явно преступном" характере инцидента. "Я хотел бы заверить наших еврейских сограждан и общину в своей полной поддержке и сказать, что по просьбе президента Республики Эмманюэля Макрона мы мобилизуем все силы для поиска исполнителя", - написал он.

Во Франции растет число преступлений на почве антисемитизма

Числа преступлений на почве антисемитизма значительно выросло во Франции после нападения на Израиль террористической группировки ХАМАС 7 октября 2023 года и начала войны в секторе Газа. По данным французской еврейской организации Crif, за год число таких преступлений выросло с 436 до почти 1700.