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Возле синагоги на юге Франции произошли пожар и взрыв

Алексей Волошинов
24 августа 2024 г.

В результате взрыва возле синагоги в курортном городе Ла Гранд-Мот на юге Франции пострадал один полицейский.

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Машина французской полиции
Фото: Julien Mattia/AA/picture alliance

Возле синагоги Бет Яаков в курортном городе Ла Гранд-Мот на юге Франции произошли пожар и взрыв. Об этом сообщили в местной полиции в субботу, 24 августа. В результате происшествия пострадал один полицейский.

По словам мэра города Стефана Россиньоля, его вызвали к синагоге после того, как загорелись два автомобиля, находящихся рядом с ней. Позднее в одном из них взорвался газовый балон. Из-за пожара, помимо прочего, были повреждены двери синагоги.

Исполняющий обязанности министра внутренних дел Франции Жеральд Дарманен в своем аккаунте в соцсети Х заявил о "явно преступном" характере инцидента. "Я хотел бы заверить наших еврейских сограждан и общину в своей полной поддержке и сказать, что по просьбе президента Республики Эмманюэля Макрона мы мобилизуем все силы для поиска исполнителя", - написал он.

Во Франции растет число преступлений на почве антисемитизма

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