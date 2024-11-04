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WSJ: Иран готовит "мощную" атаку на Израиль с участием армии

Кирилл Шестаков
4 ноября 2024 г.

Иран намерен совершить новую, "гораздо более агрессивную" атаку на Израиль, используя не только ракеты и БПЛА, но и регулярную армию, пишет WSJ со ссылкой на источники.

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Солдаты иранской армии (фото из архива)
Солдаты иранской армии (фото из архива)Фото: Vahid Salemi/AP/dpa/picture alliance

Иран планирует "мощную и комплексную" атаку на Израиль, в которой будут использованы не только ракеты и дроны, но и солдаты регулярной армии. Об этом в понедельник, 3 ноября, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на чиновников из Ирана и арабских стран.

По словам иранского собеседника издания, новая атака на Израиль будет совершена после президентских выборов в США 5 ноября, но до инаугурации нового президента в январе 2025 года. Чиновник отметил, что Тегеран может атаковать Израиль в том числе через территорию Ирака, а также нанести удары по израильским военным объектам "гораздо более агрессивно, чем в прошлый раз".

Иран намерен задействовать в атаке не только Корпус стражей исламской революции (КСИР), но и солдат регулярной армии, однако речь идет о поддержке КСИР, а не о полноценном развертывании войск в регионе, уточняют собеседники WSJ. "Наши военные потеряли людей, поэтому им нужно отреагировать", - пояснил иранский источник. По данным властей Ирана, в результате израильского удара в конце октября были убиты четверо иранских военных.

Авиаудары Израиля по военным целям в Иране

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ночь на 26 октября нанесла серию авиаударов по территории Ирана. По заявлению израильских военных, бомбардировки стали ответом на многочисленные атаки Тегерана и его союзников в последние месяцы. ЦАХАЛ отчитался об успешном завершении операции, в ходе которой были нанесены "точные удары" по предприятиям по производству ракет, ракетным комплексам и другим военным объектам.

Администрация президента США Джо Байдена в последние дни предостерегала Иран от нового нападения на Израиль, указав, что не сможет удержать израильскую сторону от ответа. Об этом сообщил информационный сайт Axios со ссылкой на американского чиновника и бывшее израильское должностное лицо.

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась 7 октября 2023 года. Радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю, вторглись на его территорию и устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства, убив около 1200 человек. Боевики также захватили более 250 заложников и вывезли их в сектор Газа. Часть заложников была обменяна или освобождена, а часть погибла.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. В результате наземной операции и бомбардировок сектора Газа, по данным подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, погибли более 43 тысяч палестинцев. Палестинских боевиков поддержало ливанское радикальное шиитское движение "Хезболлах", признанное террористической организацией в Германии, США, Израиле и ряде арабских государств. "Хезболлах" регулярно обстреливает Израиль со стороны Ливана. ЦАХАЛ проводит против него на юге Ливана военную операцию.

 

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