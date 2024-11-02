Хаменеи вновь грозит Израилю и США "сокрушительным ответом"

Духовный лидер Ирана усилил свои угрозы Израилю и союзникам в ответ на то, "что они делают с Ираном и фронтом сопротивления". Масштабы и сроки "ответа" он не уточнил.

Духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи пригрозил Израилю и США "сокрушительным ответом" на ракетный обстрел его страны Израилем. "Враги, будь то сионистский режим или Америка, обязательно получат сокрушительный ответ на то, что они делают с Ираном и фронтом сопротивления", - заявил 85-летний аятолла на мероприятии в Тегеране в субботу, 2 ноября. Масштабы и сроки "ответа" Хаменеи не уточнил.

В последнее время опасность большой открытой войны между Ираном и Израилем возросла, отмечает агентство dpa. После ответной израильской атаки в конце прошлой недели заявление Али Хаменеи стало первой официальной реакцией на обстрел позиций Ирана. В так называемый "фронт сопротивления" входят союзные Ирану военизированные формирования, в том числе две радикальные террористические группировки: "Хезболлах" в Ливане и ХАМАС в секторе Газа.

Авиаудары Израиля по военным целям в Иране

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ночь на 26 октября нанесла серию авиаударов по территории Ирана. По заявлению израильских военных, бомбардировки стали ответом на многочисленные атаки Ирана и его союзников в последние месяцы. Утром ЦАХАЛ отчитался об успешном завершении операции, в ходе которой были нанесены "точные удары" по предприятиям по производству ракет, ракетным комплексам и другим военным объектам.

Вооруженные силы Ирана сообщили о гибели в результате израильской атаки двух военнослужащих иранской армии. В сообщении говорится, что силы ПВО отразили атаку Израиля, но в некоторых районах был нанесен "ограниченный" ущерб.

Израильские чиновники в беседе с газетой The New York Times (NYT) подтвердили, что первоначальный план ответа Израиля подразумевал удары по целям, связанным с ядерным проектом Ирана. Однако от этого шага было решено отказаться из-за настойчивых рекомендаций со стороны Соединенных Штатов. В Вашингтоне подчеркнули, что не поддержат атаку Израиля по нефтяным и ядерным объектам Ирана из-за высокого риска резкой эскалации ситуации на Ближнем Востоке. Информацию том, что ядерные объекты на территории Ирана не пострадали, ранее подтвердил глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась 7 октября 2023 года. Радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю, вторглись на его территорию и устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства, убив около 1200 человек. Боевики также захватили более 250 заложников и вывезли их в сектор Газа. Часть заложников была обменяна или освобождена, а часть погибла. Согласно последним данным, в плену ХАМАС остаются 97 израильтян. По сведениям ЦАХАЛ, не менее 30 из них уже мертвы. Израильские власти опасаются, что это число может быть больше.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. В результате наземной операции и бомбардировок сектора Газа, по данным подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, погибли более 42 тысяч палестинцев. Палестинских боевиков поддержало ливанское радикальное шиитское движение "Хезболлах", признанное террористической организацией в Германии, США, Израиле и ряде арабских государств. "Хезболлах" регулярно обстреливает Израиль со стороны Ливана. Во второй половине сентября Израиль объявил о проведении против этой группировки "упреждающей военной операции".