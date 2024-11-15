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Израиль уничтожил иранский центр разработки ядерного оружия

Ольга Лебедева
15 ноября 2024 г.

В ходе октябрьского авиаудара Израиля был разрушен секретный центр, в котором Иран возобновил исследования, связанные с ядерным оружием, пишет Axios.

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Тегеран ночью
Тегеран в ночь масштабного израильского удараФото: Majid Asgaripour/WANA via REUTERS

В результате удара по Ирану, нанесенного Израилем в конце октября, был уничтожен сверхсекретный центр в Парчине, который занимался исследованиями, связанными с разработкой ядерного оружия. Об этом сообщило в пятницу, 15 ноября, издание Axios со ссылкой на трех официальных лиц США, а также одного действующего и одного бывшего израильских чиновников.

Секретный центр в 30 км от Тегерана полностью разрушен

Речь идет об исследовательском центре Телеган-2 на территории военного комплекса Парчин в 30 км к юго-востоку от Тегерана, который до недавнего времени считался неактивным, пишет издание. Центр входил в иранскую программу создания ядерного оружия, пока Иран не заморозил ее в 2003 году. Его использовали для испытания взрывчатки, которая должна была приводить в действие ядерное устройство.

В начале текущего года спецслужбы США и Израиля зафиксировали активность на этом объекте. Американский чиновник в разговоре с журналистами Axios отметил, что в Телеган-2 были возобновлены научные исследования, которые могли бы заложить основу для производства ядерного оружия, но в то же время могли быть представлены как исследования в гражданских целях. "Это было совершенно секретно. Лишь небольшая часть иранского правительства знала об этом, но большая часть ничего не знала", - сообщил собеседник издания.

Спутниковые снимки высокого разрешения, сделанные после израильского удара, свидетельствуют о том, что здание центра полностью разрушено, пишет далее Axios. Бывший израильский чиновник отметил, что в результате удара было уничтожено сложное оборудование для проведения исследований. Этот шаг "существенно" подорвал усилия Ирана по возобновлению исследований в области ядерного оружия, уверены источники издания.

Телеган-2 официально не входил в иранскую ядерную программу

Axios также напоминает, что президент США Джо Байден попросил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху не атаковать в ответ на масштабную атаку Ирана ядерные объекты Исламской Республики, чтобы не спровоцировать войну. Однако Телеган-2 не являлся частью заявленной ядерной программы Ирана, поэтому власти этой страны не смогли бы признать значимость атаки, не признав нарушение Договора о нераспространении ядерного оружия.

"Удар был не слишком тонким намеком на то, что израильтяне обладают значительными знаниями об иранской системе, даже когда речь идет о вещах, которые держались в строжайшем секрете и были известны очень небольшой группе людей в иранском правительстве" - заявил представитель США.

Израиль нанес серию авиаударов по Ирану в ночь на 26 октября в ответ на масштабную ракетную атаку Тегерана. В Тегеране пригрозили "сокрушительным ответом".

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