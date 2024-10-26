Удар Израиля по Ирану: мировые лидеры призвали к деэскалации

Германия и Великобритания после массированного удара Израиля по Ирану в ночь на субботу, 26 октября, призвали к немедленной деэскалации ситуации. "Мой посыл Ирану ясен: эскалация не должна продолжаться вечно с массированными ответными действиями. Теперь этому должен быть положен конец. Тогда появится возможность для мирного процесса на Ближнем Востоке", - написал канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) в соцсети X.

Для этого, по словам Шольца, необходимо прекращение огня в секторе Газа и освобождение заложников, удерживаемых палестинским радикальным движением ХАМАС. "Я призываю к этому все стороны", - подчеркнул канцлер, добавив, что то же самое относится и к Ливану. "Резолюция СБ ООН 1701 остается эталоном поведения всех участников. Мы ожидаем, что "Хезболлах" отступит за реку Литани. Чтобы и здесь было возможно мирное развитие", - написал Шольц.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер рекомендовал Ирану отказаться от ответного удара по Израилю. "Я убежден, что у Израиля есть право защищаться от иранской агрессии. Я также убежден, что нам необходимо избежать дальнейшей региональной эскалации, и я призываю все стороны проявить сдержанность. Иран не должен отвечать", - сказал на пресс-конференции глава британского правительства.

Признавая "право Израиля на самооборону", Евросоюз привал все стороны "проявлять максимальную сдержанность, чтобы избежать неконтролируемой эскалации, которая не отвечает ничьим интересам"." ЕС сохраняет полную приверженность снижению напряженности и содействию деэскалации и с этой целью поддерживает тесные контакты со всеми заинтересованными сторонами", - заявила пресс-секретарь ЕС по иностранным делам и политике безопасности Набила Массрали.

США призывают Иран "прекратить атаки" на Израиль

Соединенные Штаты назвали "целенаправленные израильские удары по военным целям" в Иране "мерой самообороны", призвав Иран "прекратить атаки на Израиль, чтобы этот цикл боевых действий закончился без дальнейшей эскалации". "Наша цель - ускорить дипломатию и снизить напряженность в Ближневосточном регионе", - сказал журналистам представитель Совета национальной безопасности Белого дома Шон Саветт, отметив, что США не участвовали в военной операции Израиля против Ирана.

Министерство иностранных дел Франции также настоятельно призвало все стороны "воздержаться от эскалации и избегать любых действий, которые могут усилить крайнюю напряженность в регионе".

МИД России выразил глубокую обеспокоенность по поводу "непрекращающейся взрывоопасной эскалации" между Израилем и Ираном. Ситуация в регионе "создает реальные угрозы стабильности и безопасности", заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова. Москва призывает все вовлеченные стороны к "сдержанности, прекращению насилия и недопущению развития событий по катастрофическому сценарию", говорится в заявлении на сайте МИД РФ.

Арабские государства осудили израильские удары по Ирану

Ряд арабских государств резко раскритиковали удары ВВС Израиля по военным объектам Ирана. Саудовская Аравия осудила израильскую атаку, назвав ее нарушением международного права и суверенитета Ирана. Министерство иностранных дел Саудовской Аравии также призвало стороны конфликта проявлять максимальную сдержанность и предупредило о негативных последствиях эскалации на Ближнем Востоке.

Объединенные Арабские Эмираты выразили "глубокую озабоченность" по поводу продолжающейся эскалации и ее влияния на региональную безопасность и стабильность. МИД Омана заявило о "вопиющем нарушении" суверенитета Ирана, отметив, что продолжающиеся израильские атаки угрожают дальнейшей дестабилизацией в регионе. Аналогичным образом высказался и Катар, призвав все стороны проявлять сдержанность. Ирак также выразил солидарность с соседним Ираном.

Авиаудары Израиля по военным целям в Иране

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ночь на 26 октября нанесла серию авиаударов по территории Ирана. По заявлению израильских военных, бомбардировки стали ответом на многочисленные атаки Ирана и его союзников в последние месяцы. Утром ЦАХАЛ отчитался об успешном завершении операции, в ходе которой были нанесены "точные удары" по предприятиям по производству ракет, ракетным комплексам и другим военным объектам.

Вооруженные силы Ирана сообщили о гибели в результате израильской атаки двух военнослужащих иранской армии. В сообщении ВС Ирана говорится, что силы ПВО отразили атаку Израиля, но в некоторых районах был нанесен "ограниченный" ущерб. Тегеран готов дать "пропорциональный ответ" на израильские удары, сообщило со ссылкой на источники иранское полуофициальное информационное агентство Tasnim.

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась 7 октября 2023 года. Радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю, вторглись на его территорию и устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства, убив около 1200 человек. Боевики также захватили более 250 заложников и вывезли их в сектор Газа. Часть заложников была обменяна или освобождена, а часть погибла. Согласно последним данным, в плену ХАМАС остаются 97 израильтян. По сведениям ЦАХАЛ, не менее 30 из них уже мертвы. Израильские власти опасаются, что это число может быть больше.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. В результате наземной операции и бомбардировок сектора Газа, по данным подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, погибли более 42 тысяч палестинцев. Палестинских боевиков поддержало ливанское радикальное шиитское движение "Хезболлах", признанное террористической организацией в Германии, США, Израиле и ряде арабских государств. "Хезболлах" регулярно обстреливает Израиль со стороны Ливана.

Во второй половине сентября 2024 года Израиль объявил о проведении "упреждающей военной операции" против "Хезболлах". В результате израильских авиаударов были убиты несколько руководителей террористической группировки, включая ее лидера Хасана Насраллу и его преемников. В конце сентября ЦАХАЛ также начал "ограниченную наземную операцию" на юге Ливана.