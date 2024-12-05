Израиль обвинил Amnesty International в фальсификациях

Amnesty International опубликовала доклад с обвинениями в адрес Израиля. Израиль отверг их как "абсолютно недостоверные" и "основанные на лжи". Отчет раскритиковали и в Центральном совете евреев в Германии.

Израиль совершил и продолжает совершать геноцид в отношении палестинского населения в секторе Газа. Таков вывод содержится в 296-страничном докладе правозащитной организации Amnesty International (AI), опубликованном в четверг, 5 декабря.

"Наше исследование показывает, что государство Израиль совершало и продолжает совершать геноцид в течение нескольких месяцев, полностью осознавая, что палестинцам в секторе Газа нанесен непоправимый вред", - подчеркнула генеральный секретарь немецкого отделения Amnesty International Юлия Духров (Julia Duchrow).

По ее словам, израильское правительство игнорировало бесчисленные предупреждения о катастрофической гуманитарной ситуации и пренебрегло юридически обязательными мерами, предписанными Международным судом ООН. "Тот неоднократно призывал Израиль принять немедленные меры, чтобы обеспечить, среди прочего, доставку гуманитарных грузов гражданскому населению сектора Газа", - заявила Духров.

Необходимо прекращение огня и всеобъемлющее эмбарго на поставки оружия, указала генсек немецкого отделения Amnesty International. Любой, кто продолжает предоставлять вооружения Израилю, рискует "участвовать в геноциде", это касается "в особенности таких важных поставщиков оружия, как Германия", заявила она.

Израиль отверг обвинения как "абсолютно недостоверные"

Израиль отверг обвинения как "абсолютно недостоверные" и "основанные на лжи", передало агентство AFP. Министерство иностранных дел этой страны осудило доклад. "Жалкая и фанатичная организация Amnesty International в очередной раз представила сфабрикованный доклад, который является полностью недостоверным и основанным на лжи", - указали в ведомстве. "Геноцидными" были не действия Израиля в секторе Газа, а атака палестинского радикального исламистского движения ХАМАС 7 октября 2023 года, израильская сторона лишь защищалась и действовала "в полном соответствии с международным правом", подчеркнули в МИД.

ЦАХАЛ: Amnesty International не учитывает "оперативные реалии"

Представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявил агентству AFP, что доклад Amnesty International не учитывает "оперативные реалии". По его словам, ЦАХАЛ принимает "все возможные меры для ограничения ущерба гражданскому населению во время своих операций", включая предупреждение об атаках или обеспечение безопасной транспортировки в определенные районы.

Израильское отделение Amnesty International дистанцировалось от отчета

Израильское отделение Amnesty International также дистанцировалось от обвинений, содержащихся в докладе, и заявило, что не принимало участие в подготовке отчета. AFP назвало это необычным шагом.

Центральный совет евреев в Германии подверг отчет критике

Глава Центрального совета евреев в Германии Йозеф Шустер (Josef Schuster) тоже подверг критике позицию правозащитной организации. По его словам, "демоническое осуждение Израиля со стороны Amnesty International выходит за все рамки".

Германо-израильское общество (Deutsch-israelische Gesellschaft, DIG) также "решительно отвергло ложное обвинение Израиля в геноциде". Целью Израиля не было уничтожение палестинского населения "как группы полностью или частично", указал глава DIG Фолькер Бек (Volker Beck). Целью было освобождение заложников, похищенных ХАМАС, и разоружение движения, подчеркнул он.

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась 7 октября 2023 года. Радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю, вторглись на его территорию и устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства, убив около 1200 человек. Боевики также захватили более 250 заложников и вывезли их в сектор Газа. Часть заложников была обменяна или освобождена, а часть погибла.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. В результате наземной операции и бомбардировок сектора Газа, по данным подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, погибли более 43 тысяч палестинцев. Палестинских боевиков поддержало ливанское радикальное шиитское движение "Хезболлах", признанное террористической организацией в Германии, США, Израиле и ряде арабских государств. "Хезболлах" регулярно обстреливал Израиль со стороны Ливана. ЦАХАЛ проводил против него на юге Ливана военную операцию.