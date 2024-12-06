Йеменцев обманом вербуют в армию РФ для войны в Украине

Ложными обещаниями сотни молодых йеменцев заманили в Россию, рассказали DW их близкие. Там их, по-видимому против воли, отправляют воевать на фронт в Украину.

Ахмаду (имя изменено редакцией) не повезло. По словам близкого друга его семьи, его завербовали через посредника на работу в России. Зарплату пообещали хорошую, и Ахмад принял предложение. Но вместо обещанной работы на российской угольной шахте он вскоре не по своей воле оказался на войне России против Украины. Обращались с ним очень грубо, рассказал DW друг семьи Ахмада, и принудительно отправили воевать.

О подобных случаях поведали и другие источники DW в Йемене: по их утверждениям, их друзей или знакомых тоже заманивали в Россию ложными обещаниями, однако затем отправляли на фронт.

Один из жителей Йемена сообщил, что его также попавший на фронт друг, как и другие йеменцы, отрезан от всех средств связи. Единственный контакт остается через человека, который может передавать родственникам тайно записанные сообщения от их сына и брата. "Никто не может с ним связаться, никто не может ему помочь. Йеменцы оказываются на фронте в полной изоляции", - говорит собеседник DW. Его друг входил в группу из 24 человек, все они были завербованы в городах Сана и Таиз и в их окрестностях.

Вербовкой в Йемене занимается международная сеть

Заявления очевидцев, с которыми беседовала DW, согласуются с результатами исследований базирующейся в Женеве йеменской правозащитной организации SAM - на ее исследования ссылается Госдепартамент США в своих отчетах, посвященных ситуации в Йемене. Количество йеменцев, воюющих на российско-украинском фронте, точно не определить, говорит в интервью DW директор SAM Тауфик аль-Хамиди: "Может быть, 500-700 человек, но, возможно, и немного меньше".

По его данным, молодых людей вербуют в Йемене через международную сеть. "Ее сотрудники сулят в России работу, не связанную с военной службой, - рассказывает правозащитник. - Им обещают заработок до 10 000 долларов США".

Жители Йемена с трудом справляются с ростом цен

То, что молодые люди пошли на это, аль-Хамиди объясняет прежде всего ситуацией, сложившейся в Йемене после десятилетия войны: "Перспектив на будущее практически нет, многие едва справляются с быстрым ростом цен. Некоторые торговцы людьми стали использовать эту ситуацию в своих целях и вербовать молодых йеменцев".

Источники DW в Йемене подтверждают слова главы SAM. По утверждениям одного из них, большинство из известных ему парней, входивших в группу из 24 новобранцев, не женаты. "Один из них недавно из-за финансовых трудностей расстался с женой, в этой стрессовой ситуации он и нанялся", - поясняет собеседник, отмечая, что и другие находились в очень тяжелом финансовом положении. Они согласились поехать в Оман, где подписали контракты, "не задумавшись о возможных последствиях".

Роль хуситов

Первой из западных СМИ об участии йеменских наемников в войне в Украине сообщила Financial Times (FT). В контрактах, подписанных йеменцами, которые имеются в распоряжении FT, указана компания, основанная видным политиком хуситов Абдулвали Абдо Хасаном аль-Джабри. По данным FT, компания зарегистрирована в Омане как туроператор и розничный поставщик медицинского оборудования и лекарств. На его же имя в Нижнем Новгороде зарегистрировано OOO "Аль-Джабери" , основным видом деятельности которого названы пассажирские перевозки.

Согласно докладу правозащитной организации SAM , в процессе вербовки принимает участие некий человек по имени "Дмитрий", личность которого не удалось установить, - он работает в российском консульстве в Омане и, как утверждается, является представителем российской стороны в офисе аль-Джабри. "Роль Дмитрия была центральной в согласовании действий между сторонами, - подчеркивает SAM. - Это указывает на высокий уровень координации между ними (россиянами и хуситами. - Ред.)".

По информации SAM, йеменцы подписывали контракты, которые в большинстве случаев не были переведены на арабский язык, и поэтому они их недостаточно понимали. В результате в России они сталкиваются с совсем не такой ситуацией, как им обещали в беседах. "По прибытии они подвергаются жестокому обращению, - говорится в докладе, - их заставляют воевать в суровых и бесчеловечных условиях, они практически лишены пищи и медицинского обслуживания". При обстрелах наемники получают ранения или погибают, указывают в йеменской правозащитной организации.

Выгодно и хуситам, и Москве

Вербовка служит интересам как хуситов, так и России, которая использует молодых йеменцев для пополнения своей истощенной армии, говорится в докладе американского аналитического центра Atlantic Council: "Это часть более масштабных усилий России по набору мигрантов из Йемена, а также Непала, Индии и Северной Кореи, чтобы компенсировать тяжелые потери на поле боя".

Хуситы же за свои услуги получают финансовую поддержку, отмечает Atlantic Council со ссылкой на сообщение информагентства Reuters, но в первую очередь - современные российские ракеты. Они использовались в атаках на торговые суда в Красном море. В целом, хуситы стремятся к углублению связей с Россией. А Москва все активнее старается наладить контакты с враждебными США группировками на Ближнем Востоке.

Молодые йеменцы, которые позволили себя завербовать, по-видимому, совершенно не осознавали последствий своего решения. Между тем, как рассказали DW их близкие на родине, большинство их семей потеряли с ними связь: "О них ничего не известно. Про кого-то говорят, что они пропали без вести, другие арестованы, третьи убиты".