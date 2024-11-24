FT: Россия завербовала сотни йеменцев на войну в Украине

По данным Financial Times, йеменцам сулили высокие зарплаты в РФ и российское гражданство, но вынуждали подписать контракты с Минобороны и отправляли на войну. Работу им обещала компания, связанная с хуситами.

Вооруженные силы России завербовали сотни йеменских мужчин для участия в войне против Украины, пишет в воскресенье, 24 ноября, британская газета Financial Times (FT). Как рассказали изданию сами новобранцы из Йемена, представители некоей "таинственной компании", напрямую связанной с повстанческой группировкой хуситов, обещали им высокооплачиваемую работу и даже российское гражданство. Однако, когда они прибыли в Россию, их насильно призвали в армию, вынудив подписать контракты с министерством обороны РФ, и отправили на войну.

FT предполагает, что вербовка йеменских солдат началась с июля 2024 года. Журналисты ознакомились с одним из контрактов, подписанным руководителем центра отбора контрактников в Нижнем Новгороде, на котором проставлена дата 3 июля. "Появление разношерстной группы - в основном недобровольных - йеменских наемников на войне против Украины показывает, как конфликт засасывает все больше солдат из-за рубежа, поскольку потери растут, а Кремль пытается избежать полной мобилизации", - пишет газета, отмечая также "крепнущие связи" между Москвой и хуситами.

FT: Йеменцев заманивают на войну обманом

Один из завербованных, по имени Набиль, сообщил FT, что входил в группу примерно из 200 йеменцев, которые прибыли в Москву в сентябре и были отправлены на фронт. По его словам, некоторые из этой группы были опытными военными, но многие не имели подготовки. Набиля заманили в Россию обещанием выгодной работы в сферах "безопасности" и "инженерного дела", а на заработанные деньги он планировал закончить учебу.

Другой собеседник FT, Абдулла, рассказал, что ему обещали единовременную выплату 10 тысяч долларов и ежемесячную зарплату в 2000 долларов за работу на производстве беспилотников. По прилете в Москву 18 сентября его вместе с другими йеменцами доставили прямиком на объект в пяти часах езды от аэропорта, а затем довезли до границы с Украиной, после чего провели простую военную подготовку и отправили на военную базу под Ростовом. Абдулла утверждает, что их привезли на войну "мошенники, торгующие людьми", а многие из его группы уже погибли в боевых действиях.

Российская армия "невольных наемников" растет

Более 90 граждан Индии обманом отправили воевать в Украину на стороне России, из них не менее восьми человек погибли, и их тела пока не удается вернуть на родину, сообщал в конце августа депутат индийского парламента Викрамджит Сингх Сахнейб. По его словам, большинство граждан Индии, попадающих на войну с Украиной, также приглашают в Россию под предлогом предоставления работы, а затем без переводчиков вынуждают подписать контракты с министерством обороны РФ. В мае Центральное бюро расследований Индии заявило об аресте четырех человек, подозреваемых в участии в крупной сети по торговле людьми, члены которой вербовали молодых мужчин для "работы" в России.

В мае 2024 года правительство Шри-Ланки открыло расследование в связи с вербовкой граждан страны на войну в Украине. По информации властей островного государства, не менее 16 человек числились на тот момент погибшими, 37 человек - ранеными. Еще более десяти человек, вероятно, находились в плену. Глава МИД страны Тарака Баласурия сообщал, что ланкийцев обманом вынудили поехать в Россию, пообещав хорошие зарплаты и привилегии, включая российское гражданство. По его словам, ланкийский МИД получил от граждан 455 жалоб на эту тему.

Согласно данным властей Непала, к началу 2024 года в составе российской армии в Украине воевали не менее 200 наемников-непальцев. По данным главы МИД Непала Нараяна Пракаша Сауда, местонахождение 100 человек в настоящий момент неизвестно. Катманду тоже требовал от Москвы прекратить вербовку непальцев, а завербованных вернуть домой.