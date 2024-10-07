WSJ: Виктор Бут вернулся в оружейный бизнес

Крупный российский оружейный дилер Виктор Бут, освобожденный около двух лет назад из тюрьмы США, вернулся в свой бизнес. Теперь он посредничает в продаже оружия йеменским хуситам, пишет газета The Wall Street Journal.

Гражданин России Виктор Бут, ранее приговоренный в США к 25 годам лишения свободы за участие в сговоре с целью продажи оружия леворадикальной колумбийской группировке РВСК, вернулся к международной торговле оружием. Об этом сообщила в воскресенье, 6 октября, американская газета The Wall Street Journal (WSJ). Ссылаясь на неназванный источник в европейских службах безопасности и другие собственные источники, WSJ пишет, что Бут, прозванный "оружейным бароном" и "торговцем смертью", теперь пытается посредничать в продаже стрелкового оружия йеменским боевикам-хуситам, поддерживаемым Ираном.

"Когда в августе представители хуситов отправились в Москву, чтобы договориться о покупке автоматов Калашникова на 10 млн долларов, они встретили знакомое лицо: усатого Бута", - сообщает газета. Поставки, как ожидается, начнутся уже в октябре: АК-47 планируют привезти в порт Ходейда в Йемене под видом продовольствия. Как отмечает WSJ, в этот порт ранее прибыло несколько грузов зерна из России.

По данным газеты, речь не идет о продаже российских противокорабельных или противовоздушных ракет, которые могут представлять значительную угрозу для усилий американских военных по защите международного судоходства от атак хуситов в Суэцком канале и Красном море.

Кто такой Виктор Бут

На протяжении почти двух десятилетий Виктор Бут был одним из крупнейших нелегальных торговцев оружием в мире, продавая его в основном повстанческим группировкам и полевым командирам в Африке, Азии и Южной Америке. В 2008 году агенты американского Управления по борьбе с наркотиками под видом "колумбийских повстанцев" заманили Бута в Бангкок якобы для заключения сделки на поставку современного оружия. 6 марта того же года он был арестован полицией Таиланда и в середине ноября 2010 года выдан властям США. 5 апреля 2012 года федеральный суд в Нью-Йорке приговорил Виктора Бута к 25 годам лишения свободы.

8 декабря 2022 года Бута в аэропорту Абу-Даби обменяли на находившуюся в заключении в России баскетболистку сборной США Бриттни Грайнер.В марте того же года в аэропорту "Шереметьево" в багаже спортсменки, возвращающейся из Нью-Йорка в РФ, где она выступала за екатеринбургский клуб УГМК, были обнаружены два электронных испарителя, наполненных маслом каннабиса. Грайнер приговорили к девяти годам колонии общего режима и штрафу в 1 млн рублей по статье о контрабанде и хранению наркотиков.