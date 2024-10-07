  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в УкраинеВыборы в США - 2024Ситуация в Беларуси
ПолитикаРоссия

WSJ: Виктор Бут вернулся в оружейный бизнес

Роман Сулима
7 октября 2024 г.

Крупный российский оружейный дилер Виктор Бут, освобожденный около двух лет назад из тюрьмы США, вернулся в свой бизнес. Теперь он посредничает в продаже оружия йеменским хуситам, пишет газета The Wall Street Journal.

https://p.dw.com/p/4lU0F
"Оружейный барон" Виктор Бут после обмена в декабре 2022 года
Виктор Бут Фото: SNA/IMAGO

Гражданин России Виктор Бут, ранее приговоренный в США к 25 годам лишения свободы за участие в сговоре с целью продажи оружия леворадикальной колумбийской группировке РВСК, вернулся к международной торговле оружием. Об этом  сообщила в воскресенье, 6 октября, американская газета The Wall Street Journal (WSJ). Ссылаясь на неназванный источник в европейских службах безопасности и другие собственные источники, WSJ пишет, что Бут, прозванный "оружейным бароном" и "торговцем смертью", теперь пытается посредничать в продаже стрелкового оружия йеменским боевикам-хуситам, поддерживаемым Ираном.

"Когда в августе представители хуситов отправились в Москву, чтобы договориться о покупке автоматов Калашникова на 10 млн долларов, они встретили знакомое лицо: усатого Бута", - сообщает газета. Поставки, как ожидается, начнутся уже в октябре: АК-47 планируют привезти в порт Ходейда в Йемене под видом продовольствия. Как отмечает WSJ, в этот порт ранее прибыло несколько грузов зерна из России.

По данным газеты, речь не идет о продаже российских противокорабельных или противовоздушных ракет, которые могут представлять значительную угрозу для усилий американских военных по защите международного судоходства от атак хуситов в Суэцком канале и Красном море.

Кто такой Виктор Бут

На протяжении почти двух десятилетий Виктор Бут был одним из крупнейших нелегальных торговцев оружием в мире, продавая его в основном повстанческим группировкам и полевым командирам в Африке, Азии и Южной Америке. В 2008 году агенты американского Управления по борьбе с наркотиками под видом "колумбийских повстанцев" заманили Бута в Бангкок якобы для заключения сделки на поставку современного оружия. 6 марта того же года он был арестован полицией Таиланда и в середине ноября 2010 года выдан властям США. 5 апреля 2012 года федеральный суд в Нью-Йорке приговорил Виктора Бута к 25 годам лишения свободы.

8 декабря 2022 года Бута в аэропорту Абу-Даби обменяли на находившуюся в заключении в России баскетболистку сборной США Бриттни Грайнер.В марте того же года в аэропорту "Шереметьево" в багаже спортсменки, возвращающейся из Нью-Йорка в РФ, где она выступала за екатеринбургский клуб УГМК, были обнаружены два электронных испарителя, наполненных маслом каннабиса. Грайнер приговорили к девяти годам колонии общего режима и штрафу в 1 млн рублей по статье о контрабанде и хранению наркотиков.

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Заготовка древесины в Йемене

Йемен: Как война превращает страну в пустыню

Йемен: Как война превращает страну в пустыню

Ситуация в Йемене, где уже более 6 лет идет война, драматична: остро ощущается нехватка продовольствия и топлива, массово вырубаются леса. Подробнее об этом - в фотогалерее DW.
Политика30 декабря 2021 г.12 фото
Хуситы атакуют суда в Красном море с ноября 2023 года

Атаки хуситов на корабли в Красном море и ответ на них

Атаки хуситов на корабли в Красном море и ответ на них

Атаки хуситов на коммерческие и военные суда в Красном море мешают международному судоходству. США при поддержке ряда стран наносят удары по объектам повстанцев-хуситов в Йемене. Досье DW.
Конфликты15 января 2024 г.
external

Война в Йемене и упреки в адрес США, саудитов и ОАЭ: кто такие хуситы и что они хотят на самом деле?

Война в Йемене и упреки в адрес США, саудитов и ОАЭ: кто такие хуситы и что они хотят на самом деле?

В Йемене, одном из беднейших государств арабского мира, идет гражданская война. В нее вовлечена и Саудовская Аравия. Часть территории страны контролируют хуситы. Интервью DW с главой МИД их теневого правительства.
Конфликты16 июня 2021 г.26:01 мин.
Показать еще