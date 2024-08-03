CNN: Россия намеревалась передать оружие йеменским хуситам

Россия хотела передать ракеты и другое оружие хуситам, но "в последний момент" отказалась от своих планов под давлением Саудовской Аравии, пишет CNN.

В конце июля этого года Россия намеревалась отправить ракеты и другую военную технику йеменским хуситам, но "в последний момент" отказалась от своих планов после усилий Саудовской Аравии и США. Об этом сообщает в пятницу, 2 августа, американский телеканал CNN со ссылкой на источники. По их словам, "саудовцы предостерегли Россию от вооружения одного из своих крупнейших противников". Отмечается, что усилия также приложили США, отдельно попросив Эр-Рияд "убедить Москву" не вооружать хуситов, признанных Белым домом глобальной террористической организацией.

Вместе с тем разведке США неизвестно, были ли предостережения Саудовской Аравии решающим или только одним из многих факторов, побудивших Кремль отказаться от поставок оружия хуситам, указывает CNN.

Россия отправила военных в Йемен

Вооружение и консультирование хуситов Москва рассматривает как способ "отплатить" администрации Джо Байдена за данное Киеву разрешение наносить удары по территории РФ, считают чиновники США.

Хотя поставки оружия хуситам пока были отложены, РФ все же направила в Йемен военных для "оказания помощи" повстанцам. По словам собеседников CNN, они наблюдали за "необычной остановкой" российских кораблей в южной части Красного моря и высадкой военных, которых затем подобрали хуситы. При этом у высадившихся военных РФ не было с собой крупного оружия или компонентов к нему.

Атаки хуситов на гражданские суда

Йеменские хуситы атакуют коммерческие и военные суда в Красном море после начала войны между Израилем и террористической группировкой ХАМАС в октябре 2023 года. Хуситы рассматривают атаки на корабли как "ответ на продолжающуюся американо-израильскую агрессию против палестинского народа в секторе Газа".

В марте в результате ракетного удара хуситов по судну True Confidence в Аденском заливе погибли трое моряков, в феврале после атаки затонул британский сухогруз Rubymar.

Нападения хуситов создают проблемы для международного судоходства и усиливают напряженность в регионе. США и их союзники усилили военное присутствие в регионе и наносили удары по объектам хуситов.