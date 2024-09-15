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В Красном море началась буксировка нефтяного танкера Sounion

Ася Миллер
15 сентября 2024 г.

Буксировка - лишь первый шаг в рамках операции спасения атакованного хуситами нефтяного танкера Sounion. Далее последует переброска с судна около одного миллиона баррелей нефти.

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Греческий танкер Sounion после атаки хуситов
Греческий танкер Sounion после атаки хуситовФото: European Union's Operation Aspides via AP/picture alliance

В Красном море в субботу, 14 сентября, началась операция по буксировке греческого нефтяного танкера Sounion, загоревшегося после атаки проиранских повстанцев-хуситов.

По словам источников агентства Reuters, в очередной попытке буксировки участвуют как минимум два буксира, принадлежащих греческой компании по спасению судов. Буксировка судна длиной 274,2 метра - лишь первый шаг в масштабной операции по спасению танкера. После нее последует переброска с Sounion около одного миллиона баррелей нефти. Помогать Греции в транспортировке груза согласилась Саудовская Аравия. Утечка топлива с поврежденного судна может повлечь за собой катастрофические последствия для экологии.

Силы миссии Европейского Союза Aspides по обеспечению безопасности в Красном море также находятся в регионе и защищают суда, участвующие в операции.

Нападение хуситов на нефтяной танкер Sounion

Судно Sounion было поражено тремя снарядами у йеменского порта Ходейда 21 августа. Йеменские хуситы заявили, что обстреляли танкер беспилотниками и ракетами.

Военно-морская миссия ЕС Aspides по защите торговых судов в Красном море эвакуировала в безопасное место экипаж Sounion, состоящий из двух россиян и 23 филиппинцев. С тех пор судно, по данным компании Delta Tankers, стояло на якоре в Красном море между Эритреей и Йеменом. В Aspides предупредили, что оставшийся без управления танкер представляет угрозу для судоходства и окружающей среды.

Британское управление морской безопасности 23 августа сообщило, что на Sounion вспыхнули три пожара. На видео, опубликованном хуситами в соцсетях, видны три взрыва, предположительно, произошедшие на танкере.

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