Спасение танкера в Красном море осложняет взрывчатка на нем

По данным источников Reuters, операция по спасению "MV Sounion" обещает быть сложной. На судне с миллионом баррелей сырой нефти хуситы заложили взрывчатку.

Операция по спасению танкера "MV Sounion", зарегистрированного под флагом Греции и перевозившего примерно 1 млн баррелей сырой нефти, у берегов Йемена, как ожидается, начнется в ближайшие дни. Об этом в пятницу, 30 августа, сообщило агентство Reuters со ссылкой на два источника.

Согласно первоначальному плану действий, выработанному 29 августа, операция должна начаться через 48 часов, отметил один собеседник агентства. По словам второго, процесс обещает быть сложным, потому что проиранские повстанцы-хуситы разметили на судне взрывчатку. Танкер выведен из строя.

В среду, 28 августа, хуситы заявили, что разрешат спасателям отбуксировать судно, на котором с 23 августа не стихает пожар, в безопасное место.

Греция запросила о помощи Саудовскую Аравию

По данным источников, точный порядок действий будет установлен после осмотра танкера. По одной из версий, речь может идти о буксировке в порт. По другой - о перекачке с танкера груза.

"Это нелегкая задача - переместить нефть на другое судно, когда заложена взрывчатка", - отметил один из собеседников Reuters. "В любом случае корабли (миссии ЕС) Aspides будут защищать и сопровождать судно до безопасного порта", - добавил он.

Греция запросила о помощи Саудовскую Аравию - важного игрока в Красном море.

В Госдепе США заявили о возможности утечки нефти

Ранее, 24 августа, глава пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер предостерг, что в море может утечь миллион баррелей нефти с пораженного йеменскими хуситами "MV Sounion".

Поддерживаемые Ираном повстанцы в ходе своих атак на протяжении нескольких месяцев ясно дали понять, что намерены "уничтожить рыболовную экономику и местные экосистемы, являющиеся источником для существования йеменцев и других общин в регионе", добавил Миллер. Он призвал хуситов "незамедлительно прекратить эти действия".

Нападение хуситов на нефтяной танкер "MV Sounion"

Судно "MV Sounion" было поражено тремя снарядами у йеменского порта Ходейда 21 августа. Йеменские хуситы заявили, что обстреляли танкер беспилотниками и ракетами.

Военно-морская миссия ЕС Aspides по защите торговых судов в Красном море эвакуировала в безопасное место экипаж "MV Sounion", состоящий из двух россиян и 23 филиппинцев. С тех пор судно, по данным компании Delta Tankers, стояло на якоре в Красном море между Эритреей и Йеменом. В Aspides предупредили, что оставшийся без управления танкер представляет угрозу для судоходства и окружающей среды.

Британское управление морской безопасности 23 августа сообщило, что на "MV Sounion" вспыхнули три пожара. На видео, опубликованном хуситами в соцсетях, видны три взрыва, предположительно, произошедшие на танкере.