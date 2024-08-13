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В ООН требуют освободить захваченных хуситами сотрудников

Ольга Лебедева
13 августа 2024 г.

В начале июня хуситы захватили 13 сотрудников ООН и более 50 сотрудников гуманитарных организаций в столице Йемена, а с 3 августа боевики находятся в офисе Управления Верховного комиссара ООН по правам человека в Сане.

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Вооруженный патруль хуситов в Сане
Вооруженный патруль хуситов в Сане (фото из архива)Фото: Yahya Arhab/EPA

Йеменские хуситы штурмовали офисы Управления Верховного комиссара ООН по правам человека в столице страны Сане и захватили 13 сотрудников ООН и более 50 сотрудников гуманитарных организаций, а также сотрудника посольства. Некоторых из них забрали силой из их домов, заявила организация в Женеве во вторник, 13 августа.

Данные инциденты произошли 6 и 7 июня, но они не предавались огласке в надежде на быстрое разрешение ситуации, указывается далее. 3 августа поддерживаемое Ираном хуситское движение "Ансар Аллах" направило "делегацию" в офис организации в Сане. Боевики заставили сотрудников отдать им ключи и документы, при этом они по-прежнему контролируют помещения, отмечается в заявлении.

Хуситы должны "немедленно и безоговорочно освободить" захваченных

Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк призвал "немедленно и безоговорочно освободить" захваченных людей, которых удерживают без связи с внешним миром, а также вернуть захваченное имущество. "Вход в офис ООН без разрешения и насильственный захват документов и имущества совершенно несовместимы с привилегиями и иммунитетом Организации Объединенных Наций", - подчеркнул он.

Тюрк также назвал инциденты "серьезной атакой на способность ООН выполнять свой мандат, в том числе, относительно продвижения и защиты прав человека".

Хуситы уже захватывали сотрудников ООН в 2021 и 2023 годах

Двиижение хуситов "Ансар Аллах" контролирует столицу Йемена и значительную часть севера страны. Они уже захватывали двух сотрудников Управления Верховного комиссара ООН по правам человека в ноябре 2021 года и августе 2023. Одного из них заставили признаться в мнимой деятельности на спецслужбы, заявил Тюрк, осудив данные инциденты.

В Йемене с конца 2014 года продолжается военный конфликт правительства с повстанцами-хуситами и их союзниками. На стороне властей Йемена - арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией.

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