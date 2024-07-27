  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в УкраинеВыборы в США - 2024Ситуация в Беларуси
КонфликтыЙемен

США заявили об уничтожении БПЛА и морских дронов хуситов

Олег Соколенко
27 июля 2024 г.

Американские военные заявили об уничтожении шести воздушных и трех морских дронов йеменских повстанцев-хуситов. Те, в свою очередь, обвинили США и Великобританию в ударе по контролируемому хуситами городу Ходейда.

https://p.dw.com/p/4ioZK
Хуситские дроны и ракеты в столице Йемена, городе Сана
Хуситские дроны и ракеты в столице Йемена, городе СанаФото: Osamah Yahya/ZUMA Press Wire via picture alliance

Американские военные заявили об уничтожении шести беспилотных летательных аппаратов  и трех беспилотных катеров йеменских повстанцев-хуситов в контролируемой ими части Йемена. Сообщение об этом появилось в аккаунте Центрального командования войск США (CENTCOM) в соцсети X (бывший Twitter) в субботу, 27 июля.

"Было установлено, что это оружие (воздушные и морские дроны хуситов. - Ред.) представляет непосредственную угрозу для сил США, коалиции и торговых судов в регионе. Эти действия были предприняты для защиты свободы судоходства и повышения безопасности международных вод", - отмечается в сообщении CENTCOM.

Хуситы заявили об ударе по Ходейде

Между тем, йеменский хуситский телеканал "Аль-Масира" обвинил США и Великобританию в ударе по аэропорту в контролируемом повстанцами портовом городе Ходейда на западе Йемена. Каких-либо подробностей предполагаемой атаки телеканал не раскрыл. В Вашингтоне и Лондоне эту информацию никак не прокомментировали.

20 июля воздушные удары по Ходейде нанесли ВВС Израиля. Власти страны назвали это ответом на "сотни атак, совершенных против Израиля в последние месяцы". По израильским данным, целями ударов были военные объекты хуситов в районе порта. Представители же хуситского режима утверждали, что от ударов ЦАХАЛ пострадали нефтехранилища и электростанция, а также погибли и получили ранения несколько мирных жителей.

Днем ранее, 19 июля, рядом с посольством США в центре Тель-Авива упал беспилотник. При этом один человек погиб, восемь пострадали. Ответственность за этот удар взяли на себя йеменские хуситы. Они заявили, что применили новый дрон, который якобы способен обходить системы ПВО.

Атаки хуситов на гражданские суда

На фоне войны между Израилем и террористами ХАМАС поддерживаемые Ираном йеменские хуситы с начала октября 2023 года атакуют коммерческие и военные суда в Красном море - в том числе с помощью морских и сухопутных дронов.

Так, 16 июля США подтвердили, что нападениям подверглись два торговых судна в Красном море. Одно из них, танкер Bentley I, вез растительное масло из России в Китай. До этого в ВМС Великобритании заявляли, что два судна подверглись атаке неподалеку от Ходейды, причем экипаж одного из них сообщал о повреждении корабля.

В марте в результате ракетного удара хуситов по судну True Confidence в Аденском заливе погибли трое моряков, в феврале затонул атакованный сухогруз Rubymar. В январе прошлого года йеменские повстанцы захватили ролкер Galaxy Leader.

Нападения хуситов создают проблемы для международного судоходства и усиливают напряженность в регионе. США и их союзники усилили военное присутствие в регионе и наносили удары по объектам хуситов.

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Хуситы в Йемене

Почему конфронтация с США может усилить позиции хуситов

Почему конфронтация с США может усилить позиции хуситов

Хуситы уже многого добились благодаря нынешнему противостоянию на Красном море, считают наблюдатели. Воздушные удары США только укрепили легитимность повстанцев в Йемене и за его пределами.
Конфликты18 января 2024 г.
external

Война в Йемене и упреки в адрес США, саудитов и ОАЭ: кто такие хуситы и что они хотят на самом деле?

Война в Йемене и упреки в адрес США, саудитов и ОАЭ: кто такие хуситы и что они хотят на самом деле?

В Йемене, одном из беднейших государств арабского мира, идет гражданская война. В нее вовлечена и Саудовская Аравия. Часть территории страны контролируют хуситы. Интервью DW с главой МИД их теневого правительства.
Конфликты16 июня 2021 г.26:01 мин.
Заготовка древесины в Йемене

Йемен: Как война превращает страну в пустыню

Йемен: Как война превращает страну в пустыню

Ситуация в Йемене, где уже более 6 лет идет война, драматична: остро ощущается нехватка продовольствия и топлива, массово вырубаются леса. Подробнее об этом - в фотогалерее DW.
Политика30 декабря 2021 г.12 фото