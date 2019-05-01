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Шри-Ланка

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Контекст

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Молодежь Шри-Ланки бежит из страны

Молодежь Шри-Ланки бежит из страны

Молодые люди массово покидают Шри-Ланку, что может лишить страну будущего.
Политика8 августа 2022 г.02:41 мин.
Танкер New Diamond в Индийском океане

ВМС Шри-Ланки начали буксировку горящего танкера с нефтью

ВМС Шри-Ланки начали буксировку горящего танкера с нефтью

Большинство членов команды эвакуированы с New Diamond у берегов Шри-Ланки. Огонь пока не достиг резервуаров с нефтью.
Общество4 сентября 2020 г.
Военнослужащие Шри-Ланки у мечети в Коломбо, апрель 2019 года

В Шри-Ланке из-за атак на мусульман заблокированы соцсети

В Шри-Ланке из-за атак на мусульман заблокированы соцсети

Временная блокировка мессенджеров вызвана нападениями на мечети и магазины мусульман в Северо-Западной провинции.
Общество13 мая 2019 г.
Солдаты перед церковью в Шри-Ланке, ставшей целью теракта

Все участники терактов в Шри-Ланке убиты либо задержаны

Все участники терактов в Шри-Ланке убиты либо задержаны

Полиция в Шри-Ланке установила всех организаторов и исполнителей терактов, совершенных в пасхальное воскресенье.
Политика7 мая 2019 г.
Шри-Ланка, Коломбо

Из Шри-Ланки выслали более 600 иностранцев после терактов

Из Шри-Ланки выслали более 600 иностранцев после терактов

Шри-Ланка ужесточила визовые условия для духовенства и выслала 200 исламских проповедников.
Политика5 мая 2019 г.
Президент Шри-Ланки Майтрипала Сирисена

Президент Шри-Ланки призвал ИГ оставить его страну в покое

Президент Шри-Ланки призвал ИГ оставить его страну в покое

Майтрипала Сирисена опасается, что джихадисты могут совершить новые теракты в ближайшие дни.
Политика1 мая 2019 г.
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