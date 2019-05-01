You need to enable JavaScript to run this app.
Перейти к содержанию
Перейти к главному меню
К другим проектам DW
Последние видео
Последние аудио
Регионы
Украина
Беларусь
Россия
Германия
Европа
Темы
Права человека
Геополитика
Экология
Рубрики
Политика и экономика
Культура и стиль жизни
По Германии
Последние аудио
Последние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
"Зерновая сделка"
Ситуация в Беларуси
Шри-Ланка
Публикации по теме
Шри-Ланка - новости и другие публикации на сайте DW.
Пропустить раздел Контекст
Контекст
Молодежь Шри-Ланки бежит из страны
Молодежь Шри-Ланки бежит из страны
Молодые люди массово покидают Шри-Ланку, что может лишить страну будущего.
Политика
08.08.2022
8 августа 2022 г.
02:41 мин.
ВМС Шри-Ланки начали буксировку горящего танкера с нефтью
ВМС Шри-Ланки начали буксировку горящего танкера с нефтью
Большинство членов команды эвакуированы с New Diamond у берегов Шри-Ланки. Огонь пока не достиг резервуаров с нефтью.
Общество
04.09.2020
4 сентября 2020 г.
В Шри-Ланке из-за атак на мусульман заблокированы соцсети
В Шри-Ланке из-за атак на мусульман заблокированы соцсети
Временная блокировка мессенджеров вызвана нападениями на мечети и магазины мусульман в Северо-Западной провинции.
Общество
13.05.2019
13 мая 2019 г.
Все участники терактов в Шри-Ланке убиты либо задержаны
Все участники терактов в Шри-Ланке убиты либо задержаны
Полиция в Шри-Ланке установила всех организаторов и исполнителей терактов, совершенных в пасхальное воскресенье.
Политика
07.05.2019
7 мая 2019 г.
Из Шри-Ланки выслали более 600 иностранцев после терактов
Из Шри-Ланки выслали более 600 иностранцев после терактов
Шри-Ланка ужесточила визовые условия для духовенства и выслала 200 исламских проповедников.
Политика
05.05.2019
5 мая 2019 г.
Президент Шри-Ланки призвал ИГ оставить его страну в покое
Президент Шри-Ланки призвал ИГ оставить его страну в покое
Майтрипала Сирисена опасается, что джихадисты могут совершить новые теракты в ближайшие дни.
Политика
01.05.2019
1 мая 2019 г.
Показать больше
Реклама