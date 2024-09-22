Президентом Шри-Ланки объявлен представитель левых сил

55-летний марксист Анура Кумара Диссанаяке одержал победу на президентских выборах на Шри-Ланке. По данным избирательной комиссии южноазиатского островного государства, озвученным в воскресенье, 22 сентября, лидер оппозиционного альянса "Национальная народная власть" набрал около 42 процентов голосов, опередив другого оппозиционера Саджита Премадасу и действующего президента Ранила Викрамасингхе, находящегося у власти последние два года.

"Миллионы глаз, наполненных надеждой и ожиданием, толкают нас вперед, и вместе мы готовы переписать историю Шри-Ланки", - написал Диссанаяке в соцсети Х сразу после того, как был объявлен победителем. Он подчеркнул, что "эта мечта" может быть реализована при единстве всех народностей, которые населяют остров.

Явка избирателей составила 76 процентов, что соответствует более 13,6 млн бюллетеней, уточнили в комиссии, заявив о "самых мирных выборах в истории Шри-Ланки". Тем не менее через несколько часов после закрытия участков власти временно ввели комендантский час по всей стране, чтобы гарантировать "общественную безопасность".

Шри-Ланка в 2022 году объявила дефолт

Спустя два года после национального банкротства жители южноазиатского островного государства связывают прошедшие выборы с надеждой на программу реформ правительства. Викрамасингхе, который несколько раз был премьер-министром, занял пост президента Шри-Ланки на временной основе после бегства его предшественника Готабаи Раджапаксы два года назад.

Экономический кризис вызвал массовые протесты на Шри-Ланке. В различные периоды после 2022 года инфляция в стране превышала 60 процентов. Несмотря на признаки медленного восстановления, страна все еще борется с последствиями кризиса и последующего банкротства государства, пишут СМИ.

Диссанаяке: "Спасательный пакет" МВФ должен быть пересмотрен

Новый президент Диссанаяке вел свою избирательную кампанию против "коррумпированной" элиты страны, которая, по его словам, несет ответственность за хаос 2022 года. "После победы не должно быть никаких столкновений и насилия, - заявил он. - Нашей стране нужна новая политическая культура".

Диссанаяке также пообещал не разрывать соглашение с Международным валютным фондом (МВФ), которое предусматривало жесткую экономию в качестве предварительного условия экономической помощи. Однако он заявил, что намерен изменить условия в соответствии с положением о пересмотре. МВФ предоставил Шри-Ланке программу помощи на сумму около трех миллиардов долларов США (около 2,7 млрд евро). Однако выделение кредита связано с жесткими условиями, такими как проведение определенных реформ и непопулярные меры жесткой экономии.

Возглавляемая Диссанаяке партия JVP, которая входит в состав альянса "Национальная народная власть", организовала два неудачных марксистских восстания в 1970-х и 1980-х годах, в ходе которых погибло около 80 тысяч человек. На предыдущих парламентских выборах в 2020 году партия получила менее четырех процентов голосов.