 Президент Шри-Ланки бежал из страны из-за протестов | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 13.07.2022

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Мир

Президент Шри-Ланки бежал из страны из-за протестов

Сотрудник миграционной службы Шри-Ланки подтвердил журналистам, что Готабая Раджапакса вместе с супругой и телохранителями вылетел на Мальдивы.

Президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса (фото из архива)

Президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса

Президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса на фоне продолжающихся там массовых протестов ранним утром в среду, 13 июля, бежал из страны на Мальдивы на борту самолета ВВС. Эту информацию, ранее распространенную агентством Reuters, официально подтвердили в соответствующем заявлении военно-воздушные силы страны.

По данным Reuters, ссылающегося на сотрудника миграционной службы, Раджапаксу сопровождала супруга и два телохранителя. Отмечается, что по действующему законодательству сотрудники миграционной службы не имели права препятствовать выезду главы государства из страны.

Мальдивский архипелаг находится в Индийском океане примерно в 700 км к западу от Шри-Ланки. Сообщается, что президент Шри-Ланки вылетел в столицу Мальдив Мале. В то же время источники в правительственных кругах утверждают, что оттуда он, скорее всего, направится в одну из других стран азиатского региона, отмечает Reuters.

Массовые протесты в Шри-Ланке

На фоне не стихающих в Шри-Ланке протестов Раджапакса 9 июля объявил, что 13 июля откажется от президентских полномочий с целью "мирного обеспечения передачи власти". Ранее в тот же день премьер-министр Шри-Ланки Ранил Викрамасингхе заявил, что он готов оставить свой пост по требованию партийных лидеров. Перед этим отставки президента и премьера на экстренном заседании потребовали лидеры политических партий страны.

Массовые волнения в Шри-Ланке начались в мае в свете сильнейшего экономического кризиса за последние 70 лет. 9 июля протестующие предприняли попытку штурмом взять резиденцию президента в крупнейшем городе страны Коломбо.

Как Раджапакса просил у Путина поддержки

Тремя днями ранее, 6 июля, Раджапакса написал в Twitter, что провел "очень продуктивный разговор по телефону" с президентом России Владимиром Путиным. "Поблагодарив его за поддержку, которую его правительство оказало Шри-Ланке при преодолении вызовов прошлого, я попросил его о кредите, чтобы импортировать в Шри-Ланку топливо для борьбы с текущими экономическими вызовами", - указал президент Шри-Ланки.

По собственным словам, он также предложил Путину возобновить полеты "Аэрофлота" в Шри-Ланку, поскольку "развитие двусторонних отношений в таких областях, как туризм, торговля и культура, имеют первостепенное значение для укрепления дружбы между двумя народами".

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