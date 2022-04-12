 Шри Ланка прекратила обслуживание внешней задолженности | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 12.04.2022

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Мир

Шри Ланка прекратила обслуживание внешней задолженности

Страна не располагает долларами для выплаты долгов, объявило министерство финансов в Коломбо. В то же время Шри Ланка выразила готовность расплачиваться по кредитам собственной валютой.

Массовые протесты в Шри Ланке на фоне экономического кризиса

Массовые протесты в Шри Ланке на фоне экономического кризиса

Шри Ланка, переживающая глубокий экономический кризис, объявила, что она не в состоянии обслуживать свой высокий внешний долг. Страна находится на грани дефолта, она не в состоянии произвести причитающийся платеж в размере 51 млн долларов, заявило министерство финансов в Коломбо во вторник, 12 апреля.

В сообщении ведомства отмечается, что Шри Ланка не располагает иностранной валютой для обслуживания внешней задолженности, но готова рассмотреть вопрос о платежах в национальной валюте. Министерство финансов намерено начать переговоры с кредиторами о реструктуризации долгов. В сообщении ведомства указывается, что это - последняя возможность избежать дальнейшего ухудшения финансовой ситуации.

Шри Ланка переживает самый глубокий экономический кризис за многие десятилетия. 22 миллиона жителей страны страдают от нехватки продовольствия, топлива, медикаментов, перебоев в электроснабжении и стремительного роста инфляции. Экономисты объясняют создавшуюся кризисную ситуацию некомпетентностью правительства, многолетним накоплением кредитов и ошибочной налоговой политикой.

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