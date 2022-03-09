Дефицит долларов в России, или Что заменит валютные операции

Плакаты, лозунги и символы - в поддержку Украины

Световая инсталляция в южнокорейском городе Сувон - на территории крепости Хвасон, имеющей статус памятника Всемирного наследия ЮНЕСКО. На территории Украины насчитывается семь таких объектов. После начала войны они тоже оказались под угрозой, как и школы, больницы, жилые дома... и люди.

Автор: Николай Пермяков