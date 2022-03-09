Дефицит долларов в России, или Что заменит валютные операции

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После введения западных санкций Россия столкнулась с дефицитом наличной валюты, а российские власти временно запретили экспорт сахара. Такими темпами бартер может заменить россиянам валютные операции.
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