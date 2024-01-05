Непал не разрешает согражданам работать в РФ и Украине

Правительство в Катманду приняло такое решение после того, как в Украине погибли не менее 10 наемников из Непала, воюющих на стороне России, сообщает "Радио Свобода".

Власти Непала приостановили выдачу гражданам этой страны разрешений на работу в России и Украине, сообщило в пятницу, 5 января, "Радио Свобода". Это решение правительство в Катманду приняло после подтверждения информации о том, что в Украине погибли не менее 10 наемников из Непала, воюющих на стороне России. "В начале декабря прошлого года стало известно о гибели в Украине шести граждан Непала, воевавших на стороне России. Позже их число увеличилось до 10. Также, как утверждается, один непалец попал в плен к украинским военным и Катманду теперь пытается добиться его освобождения", - говорится в сообщении. МИД страны призвал сограждан не участвовать в войне в Украине ни на одной из сторон.

Отмечается также, что Непал выдает своим гражданам разрешения на работу за рубежом, рассчитывая на их трудоустройство в мирных профессиях. Законы Непала запрещают гражданам служить в армиях других стран, за исключением нескольких дружественных государств, в частности Индии и Великобритании.

На стороне РФ воюют не менее 200 непальцев

Согласно данным непальских властей, сейчас в составе российской армии в Украине могут воевать не менее 200 наемников из Непала. Министр иностранных дел страны Нараян Пракаш Сауд заявил, что местонахождение 100 человек в настоящий момент неизвестно. Катманду уже требовал от Москвы прекратить вербовку непальцев, а завербованных вернуть домой.

В октябре газета The New York Times (NYT) рассказала о десятках непальцев, подписавших контракты с российской армией и отправившихся на войну с Украиной. Многие из них, по данным газеты, пошли на это из-за бедности и безработицы в стране. При этом, по данным NYT, некоторые непальцы, в меньшем количестве, едут в Украину воевать против России в иностранных легионах.

В Непале задержаны вербовщики в армию РФ

По сообщению непальской полиции в начале декабря, власти задержали 12 человек по обвинению в незаконной отправке молодых мужчин для вербовки в российскую армию. По данным полиции, задержанные организовывали отправку непальцев в Россию через Индию и ОАЭ. "Пока неясно, сколько людей было отправлено таким образом, но расследование продолжается", - сказал представитель полиции. Он сообщил, что каждый из добровольцев платил за отправку в РФ до 8500 долларов.

Смотрите также: