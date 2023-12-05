  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война РФ против Украины
Палестино-израильский конфликт
Ситуация в Беларуси
КонфликтыНепал

Катманду призвал РФ не вербовать непальцев в свою армию

Евгений Жуков
5 декабря 2023 г.

Власти Непала сообщили о гибели шести своих граждан, служивших наемниками в армии РФ. Ведется работа по освобождению непальца из украинского плена. Катманду просит Москву не вербовать непальских граждан в российские ВС.

https://p.dw.com/p/4ZnzA
Непальский солдат в Катманду (фото из архива)
Непальский солдат в Катманду (фото из архива)Фото: Reuters/Navesh Chitrakar

Непал сообщил, что шесть его граждан, завербованных в российскую армию, погибли. В заявлении непальского МИД, опубликованном во вторник, 5 декабря, перечислены имена убитых и выражается соболезнование их семьям, однако более никаких подробностей не приводится. В то же время агентство Reuters указывает, что эти наемники погибли на войне в Украине.  

"Правительство Непала обратилось к российскому правительству с просьбой немедленно вернуть их тела и выплатить компенсацию их семьям", - указано в пресс-релизе. Катманду также обратился к Москве с просьбой не вербовать непальцев в российскую армию и немедленно отправить на родину всех непальских солдат, которые в ней служат.

В настоящее время предпринимаются дипломатические усилия по освобождению одного гражданина Непала, поступившего на службу в армию РФ и попавшего в украинский плен, отмечается в заявлении. Непальские власти также призвали своих граждан не вступать в армию стран, в которой ведутся войны. МИД в Катманду подчеркивает, что гражданам Непала не разрешается служить в иностранных армиях, за исключением "нескольких дружественных стран" - соответствующие соглашения были заключены в 1947 году с Индией и Великобританией.

По словам посла Непала в Москве Милана Раджа Туладхара, в российскую армию были завербованы 150-200 непальских наемников, пишет газета The Kathmandu Post.

Смотрите также:

Интернациональный легион: почему иностранцы воюют в Украине

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Малийские солдаты, окруженные мирными жителями

В ООН уверены, что российские наемники виновны в массовом убийстве в Мали

В ООН уверены, что российские наемники виновны в массовом убийстве в Мали

Малийская армия и "белокожие солдаты" причастны к гибели более 30 мирных жителей, сообщается в докладе, подготовленном экспертами ООН по свидетельствам очевидцев. Инцидент описан с ужасающими подробностями.
Конфликты6 августа 2022 г.

Сообщение МИД Непала о шести погибших непальцах, завербованных в армию РФ

mofa.gov.np

Six Nepalis serving in Russian army killed in war

The Kathmandu Post
kathmandupost.com