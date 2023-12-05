Катманду призвал РФ не вербовать непальцев в свою армию

Власти Непала сообщили о гибели шести своих граждан, служивших наемниками в армии РФ. Ведется работа по освобождению непальца из украинского плена. Катманду просит Москву не вербовать непальских граждан в российские ВС.

Непал сообщил, что шесть его граждан, завербованных в российскую армию, погибли. В заявлении непальского МИД , опубликованном во вторник, 5 декабря, перечислены имена убитых и выражается соболезнование их семьям, однако более никаких подробностей не приводится. В то же время агентство Reuters указывает, что эти наемники погибли на войне в Украине.

"Правительство Непала обратилось к российскому правительству с просьбой немедленно вернуть их тела и выплатить компенсацию их семьям", - указано в пресс-релизе. Катманду также обратился к Москве с просьбой не вербовать непальцев в российскую армию и немедленно отправить на родину всех непальских солдат, которые в ней служат.

В настоящее время предпринимаются дипломатические усилия по освобождению одного гражданина Непала, поступившего на службу в армию РФ и попавшего в украинский плен, отмечается в заявлении. Непальские власти также призвали своих граждан не вступать в армию стран, в которой ведутся войны. МИД в Катманду подчеркивает, что гражданам Непала не разрешается служить в иностранных армиях, за исключением "нескольких дружественных стран" - соответствующие соглашения были заключены в 1947 году с Индией и Великобританией.

По словам посла Непала в Москве Милана Раджа Туладхара, в российскую армию были завербованы 150-200 непальских наемников, пишет газета The Kathmandu Post.

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