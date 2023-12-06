В Непале задержаны 12 вербовщиков в российскую армию

Задержанные обвиняются в незаконной отправке непальцев для вербовки в вооруженные силы РФ. Ранее власти Непала подтвердили гибель шести своих граждан, сражавшихся в Украине на стороне России.

В Непале полиция задержала 12 человек по обвинению в незаконной отправке молодых мужчин для вербовки в российскую армию, сообщил представитель непальской полиции в среду, 6 декабря. По его словам, задержанные доставали документы и визы для отправки молодых непальцев в Россию через Индию и Объединенные Арабские Эмираты.

"Этих молодых мужчин затем вербовали в армию. Пока неясно, сколько людей было отправлено таким образом, но расследование продолжается", - сказал представитель полиции. Он сообщил, что каждый из добровольцев платил за отправку в Россию до 8500 долларов.

Правительство Непала не разрешает своим гражданам воевать в качестве иностранных наемников - за исключением национальных армий ряда дружественных стран, к которым отнесены Индия и Великобритания. Непальские бойцы прославились храбростью и отвагой еще воюя в британских колониальных войсках в Индии.

Гибель непальских наемников в Украине

Накануне власти Непала сообщили о гибели шести непальцев, воевавших в качестве наемников в Украине на стороне России. Еще один наемник был захвачен в плен. Правительство в Катманду призвало Москву прекратить вербовку непальских наемников и вернуть их домой.

В октябре газета The New York Times (NYT) рассказала о десятках непальцев, подписавших контракты с российской армией и отправившихся на войну с Украиной. Многие из них, по данным газеты, пошли на это из-за бедности и безработицы в стране. При этом некоторые непальцы (их число меньше) едут в Украину и воюют там против российской армии в иностранных легионах.

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