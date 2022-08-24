Что вдохновляет гренландских женщин

Ремесленница Сара Мари Л. Бертелсен живет в столице Гренландии и специализируется на изготовлении и вышивке традиционных сапог из тюленьей кожи - камик. Они идеально приспособлены для экстремально низких температур и непромокаемы, у них мягкая широкая подошва, позволяющая не проваливаться в рыхлый снег, а внутри они просторные. Высокие, обычно прикрывающие колени сапоги-камик, шуба с капюшоном и широкими рукавами, сшитая из шкуры оленя или тюленя и с пуховой прокладкой между слоями, а также штаны - так выглядит традиционная одежда гренладцев.

Традиционный костюм как статус

В XIX веке по одежде можно было определить возраст и семейное положение человека. Были особые костюмы для незамужних, молодых жен, замужних женщин в возрасте и вдов. Определенное значение имел и цвет. Так, девушки носили белые сапоги, а после свадьбы меняли их на красные, ну а вдовам полагалось носить черные камик.

Сара Мари Л. Бертельсен специализируется на пошиве и вышивке камиков - длинных сапог из тюленьей кожи, традиционной одежды народов Арктики Фото: Sou-Jie van Brunnersum/DW

Гренландская мастерица рассказала DW, что ремесленным навыкам ее научила бабушка, и что для нее "очень важно сохранить традиционный способ изготовления камик". Также она отметила, что выживание коренных жителей Гренландии всегда сильно зависело от женщин, умеющих шить подходящую одежду и обувь. Колонизация и контакты с иностранцами дали возможность гренландцам покупать готовые изделия. Однако ввозимая одежда не всегда соответствует холодному климату острова. Поэтому в Гренландии работают несколько мастерских по изготовлению одежды, и в них стараются совмещать традиции и современные тенденции моды.

Гренландцы надевают национальные костюмы лишь по особым случаям - на крестины, свадьбу, похороны, Рождество, Пасху, на школьный выпускной. Но Сара Мария Л. Бертельсен считает, что этого недостаточно: "Я мечтаю, чтобы дети в Гренландии снова каждый день носили камики".

Гренландские инуиты традиционно носили камик из шкур животных, но позже были дополнены европейскими тканями и стеклянными бусинами Фото: Sou-Jie van Brunnersum/DW

Уже сейчас ремесленникам хватает работы. В последнее время начал расти спрос на традиционные изделия, особенно среди молодежи, которая посредством одежды хочет выразить свое политическое стремление к национальной независимости. "Молодые люди все больше и больше гордятся тем, что они гренландцы. Многие хотят забыть о колониальном прошлом и с энтузиазмом относятся к традиционным нарядам", - говорит Бертельсен.

Долгая колониальная история

В настоящее время Гренландия является самоуправляемой автономной островной территорией, входящей в состав Датского королевства. Это самый большой остров в мире, но население его невелико - около 56 тысяч человек (в 2019 году), что создает самую низкую в мире плотность населения - 0,027 человека на квадратный метр. В основном люди живут в крупных городах на юго-западном побережье. Самая большая народность - около 90 процентов - это инуиты, а основные занятия - охота и рыболовство.

Колониальное прошлое этого арктического региона началось с прибытия туда в июле 1721 года экспедиции датско-норвежского лютеранского миссионера Ханса Эгеде. Он основал на "зеленом острове", открытом еще викингами, религиозную миссию, а в 1741 стал епископом Гренландии. До 1953 года Гренландия оставалась датской колонией, а с 1979 года стала автономной территорией. У нее есть собственное правительство и парламент, но многие гренландцы продолжают бороться за независимость.

Историческая и политическая напряженность влияет и на искусство. Датские власти часто обвиняют в подавлении гренландского искусства и культуры, а также самобытности коренных народов. Подобные противоречия отражаются и в искусстве. Во время датского колониального господства местная традиционная культура была подавлена, и почти перестала передаваться от поколения к поколению. Последствия ощущаются и сегодня. Например, практика нанесения татуировок, которую пытались искоренить миссионеры,только сейчас начинает восстанавливаться и приобретать массовость.

Новая книга о традициях коренных народов

Мария Панингуак Кьерульф - яркая представительница гренландского искусства: скульптор, ювелир, художница. Она рассматривает искусство как "способ выражения культурной самобытности и прекрасную возможность оставить свой личный след в истории".

Последняя проиллюстрированная ею книга для детей рассказывает о культуре и традициях инуитов. Это история о девушке из Гренландии, которая отправляется в полное приключений путешествие, чтобы найти себя и раскрыть свои способности. В книге затрагиваются универсальные темы, в том числе и о сохранении верности самому себе. Действие книги происходит в обычном гренландском современном доме, но со множеством вкраплений истории и культурных традиций инуитов. "Для меня важно, чтобы у детей здесь, в Гренландии, был образ, с которым они могли бы себя идентифицировать. Важно, что этот образ - гренландской девочки - написан коренной гренландкой, - сказала в интервью DW Панингуак Кьерульф. - Для художников-инуитов важно творить, ведь именно так мы можем поделиться своим взглядом на мир".

Традиции на современный лад

Саша Блидорф - дизайнер ювелирных украшений из Южной Гренландии. Она привносит в свои работы современные штрихи. "Меня вдохновляют цвета гренландской природы. Я смешиваю современный и традиционный стиль, - говорит она. - Через искусство я могу выразить свою коренную идентичность более современным способом, который соответствует сегодняшнему дню. Я не забываю о своей культуре и о своем происхождении. Для меня чрезвычайно важно показывать наше искусство и продолжать его создавать". Мастерица продает свою продукцию по всему миру через социальные сети. Ее изделия можно носить либо в сочетании с традиционным костюмом, либо как повседневную одежду.

Дизайнер ювелирных украшений Саша Блидорф считает, что без использования жемчуга национальный костюм Гренландии потерял бы свою изюминку Фото: Sascha Blidorf

Для создания гренландских традиционных украшений и одежды используются как правило натуральные кожа и мех. "Но мы не убиваем специально животных, чтобы сделать украшения, а только, чтобы их съесть. Традиционно мы с уважением относимся к природе", - объясняет она. "Во времена колониализма коренные народности заставляли "забыть" свою культуру и традиции. Однако благодаря искусству и ремеслам мы всегда будем помнить откуда мы пришли и кто мы".

Инуитское искусство расцветает

В Гренландии совсем не развито гончарное производство. Но Нууна Папис Хемниц надеется это изменить. Сначала она начала создавать поделки из глины лишь в качестве хобби, но вскоре открыла мастерскую в Нууке. "Мне нравится делать глиняную посуду, чтобы преподнести нашу культуру и искусство инуитов по-другому, так, как это раньше не делали, - делится Папис Хемниц. - Мне важно снова показать то, что мы оставили в прошлом ради западных традиций. Сегодня мне нравится сочетать западный материал с инуитским искусством".

Художница по керамике Нууна Папис Хемниц - ее работы представляют "один народ, одну планету". Фото: Sou-Jie van Brunnersum/DW

По словам мастерицы, для создания произведений искусства инуиты традиционно использовали гренландский мыльный камень и моржовую кость. Кухонная же утварь в основном изготавливалась из древесины из Канады или из камня. Что касается столовых приборов, то они появились в обиходе гораздо позже. "До семи лет моя мама не пользовалась ножом и вилкой, а только улу (Это женский универсальный нож с сильновыпуклым лезвием в форме полукруга. - Ред.)", - рассказывает она. Мастерица рисует и вырезает на глиняных изделиях традиционные инуитские мотивы. Например, куллик - это масляная лампа в форме эллипса или полумесяца с фитилем из травы и тюленьим жиром для сжигания. Куллик символизирует семью, встречи и тепло. Часто мастерица воспроизводит символ удачной охоты гарпун - острый наконечник, используемый при ловле тюленей. Воодушевленная искусством татуировок инуитов, художница наносит на свои глиняные изделия, при помощи земли и грунта горной реки, точки, при взгляде на которые мысли успокаиваются, и приходят приятные воспоминания о родных, а также о хороших событиях. "Искусство инуитов было скрыто многие годы, но теперь оно начинает расцветать", - радуется Папис Хемниц. Ее поддерживает и Панингуак Кьерульф: "У нас, инуитов в Гренландии, есть так много возможностей рассказать свои собственные истории; я надеюсь, что мы будем еще больше гордиться тем, что сможем предложить".

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