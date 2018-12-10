 Экспедитор признал вину в гибели 39 мигрантов в британском Грейсе | Новости из Германии о Европе | DW | 28.08.2020

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Европа

Экспедитор признал вину в гибели 39 мигрантов в британском Грейсе

40-летний Ронан Хьюз из Северной Ирландии признал себя виновным в непредумышленном убийстве. Мигранты, которых перевозили в грузовике-рефрижераторе, погибли из-за недостатка кислорода и перегрева.

На месте обнаружения грузовика с трупами в Грейсе (фото из архива)

На месте обнаружения грузовика с трупами в Грейсе (фото из архива)

Владелец транспортной компании из Северной Ирландии Ронан Хьюз признал себя виновным в непредумышленном убийстве 39 мигрантов из Вьетнама. Тела задохнувшихся людей были найдены в грузовике-рефрижераторе в октябре прошлого года. Судебные слушания состоялись в Лондоне в пятницу, 28 августа.

40-летний Хьюз признал, что он играл одну из ведущих ролей в сети контрабандистов. Ранее 25-летний Морис Робинсон, который находился за рулем грузовика, признал вину в пособничестве нелегальной миграции и непредумышленном убийстве. Всего по делу проходят в качестве обвиняемых шесть человек.

В октябре 2019 года полиция в британском городе Грейс обнаружила 39 тел в кузове грузового автомобиля. Мигранты из Вьетнама, в основном молодые мужчины и женщины, а также один несовершеннолетний, погибли из-за недостатка кислорода и перегрева.

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  • Зигмар Габриэль в лагере беженцев в Вольгасте

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    На фото - министр экономики и вице-канцлер Зигмар Габриэль (Sigmar Gabriel), разговаривающий с детьми в приюте для беженцев, где живут около 3000 человек, в портовом городе Вольгаст. Политик призывает федеральное правительство оказать помощь городам и коммунам, которые пока вынуждены за свой счет обеспечивать приют беженцем. Это не столько вопрос денег, сколько "вопрос приличия", уверен Габриэль.

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    Где живут прибывающие в Германию беженцы

    Строительство нового центра

    Чтобы предоставить беженцам достойные жилищные условия, многие коммуны строят новые здания - как, например, здесь, в Эккентале недалеко от баварского Нюрнберга. Новый комплекс зданий позволит разместить 60 человек. Первые беженцы смогут заехать сюда уже в январе 2016 года.

  • Платочный лагерь для беженцев в промзоне Мюнхена

    Где живут прибывающие в Германию беженцы

    Возникают новые времянки

    Однако пока строительство новых общежитий не закончено, необходимо организовать множество временных приютов для беженцев. Таких, как этот палаточный городок в промзоне Мюнхена. 170 волонтеров гуманитарных организаций и пожарных за ночь установили десятки палаток, где смогут расположиться 300 человек.

    Автор: Ивета Ондрускова, Максим Филимонов


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