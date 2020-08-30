В Греции лесной пожар достиг развалин города Микены - объекта ЮНЕСКО

Экстренным службам удалось взять под контроль лесной пожар на греческом полуострове Пелопоннес, угрожающий объекту Всемирного наследия ЮНЕСКО - руинам города Микены. Пламя, которое вплотную подступило к его камням, больше не представляет опасности для археологического памятника, заявили пожарные в воскресенье, 30 августа.

Посетители музея древнего города были эвакуированы в целях предосторожности. К борьбе с огнем была привлечена авиация. По предварительным оценкам, пламя не нанесло ущерб археологическому памятнику, сообщило министерство культуры и спорта. Команда экспертов позднее проведет экспертизу последствий пожара.

Во втором тысячелетии до новой эры город выступал одним из центров Микенской цивилизации у Средиземного моря. Археологические памятники Микен и Тиринфа с 1999 года являются объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Греция нередко страдает от лесных пожаров из-за засушливого лета. В августе 2007 года огонь вплотную подошел к археологическим памятникам Древней Олимпии, однако их удалось уберечь.

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