ОЭСР: Иммиграция в ФРГ в 2022 году обойдет уровень 2015 года

С февраля по август текущего года в Германию иммигрировали 1,8 человек, среди них - 952 000 спасающихся от войны украинцев.

Масштаб иммиграции в Германию в 2022 году может превысить уровень 2015 года, когда Европа боролась с последствиями миграционного кризиса, развившегося на фоне гражданской войны в Сирии. Такой прогноз представила в понедельник, 10 октября, Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

В 2015 году общее число иммигрантов в Германию на фоне гражданской войны в Сирии составило 2,1 млн человек. В нынешнем же году, только с февраля по август, Федеральное статистическое ведомство зарегистрировало 1,8 млн прибывших в Германию, в том числе - 952 000 украинцев, спасающихся от российского вторжения в их страну.

Министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер (Nancy Faeser) собирается 11 октября провести встречу с представителями ведущих коммунальных объединений, чтобы обсудить возможности для лучшего распределения беженцев в стране.

Поток беженцев как результат войны в Украине

В актуальном отчете ОЭСР говорится об историческом массовом потоке беженцев, возникшем в результате российского нападения на Украину. Согласно этому документу, к середине сентября в страны-члены организации из Украины въехали 5 млн человек. При этом Германия, принявшая около одного миллиона беженцев, является второй по масштабам работы в этой области страной-членом организации после Польши.

В ОЭСР состоят 38 промышленно развитых государств, в том числе США, Япония и Канада. Штаб-квартира этой организации находится в Париже.

По данным Федерального статистического ведомства, наибольшее количество иммигрантов из Украины были зарегистрированы в Германии в марте (431 000 человек) и апреле (198 000 человек) - то есть в первые два месяца после нападения России на Украину. В последующие месяцы число въезжающих в Германию из Украины сократилось, но все равно превышало уровень предыдущего года.

Согласно статистке, 65 процентов украинских беженцев - это женщины и девочки. 37 процентов иммигрантов на момент прибытия были несовершеннолетними.

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