 Инфляция в Турции повысилась до 79 процентов | Новости из Германии о Европе | DW | 04.07.2022

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Европа

Инфляция в Турции повысилась до 79 процентов

Особенно сильно в Турции дорожают транспорт и продовольствие. Оппозиция обвиняет правительство в приукрашивании ситуации с дороговизной.

В турецком супермаркете

В турецком супермаркете

В Турции продолжается стремительный рост инфляции - в июне этот показатель увеличился до 78,62 процента, сообщило национальное статистическое ведомство в понедельник, 4 июля. Только в мае инфляция в Турции составляла 74 процента. Особенно сильно подорожали транспорт и продовольствие. Закупочные цены в годовом исчислении выросли почти на 138 процентов (плюс 6,8 процента в сравнении с маем).

Оппозиция обвинила правительство в Анкаре в приукрашивании статистики. По ее сведениям, инфляция в Турции значительно выше. Базирующийся в Стамбуле Центр исследования инфляции Enag сообщил, что в годовом исчислении жизнь в Турции в июне подорожала на 175,55 процента.

Причины роста инфляции

Инфляция в Турции растет по целому ряду причин. Уже давно повышению цен способствует слабая национальная валюта лира, поскольку в результате дорожают импортные товары. Растут и цены на энергоносители, в том числе на фоне российской вооруженной агрессии в Украине. Эксперты также полагают, что Центробанк Турции недостаточно решительно борется с высокой инфляцией. Фактически регулятор с прошлого лета даже ослабил денежную политику.

Экономисты считают, что повышение процентных ставок может сдерживать рост инфляции. В то же время президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявляет, что причиной инфляции являются высокие проценты. Центробанк следует линии Эрдогана и потому отказывается от повышения процентных ставок. С января ключевая ставка в Турции составляет 14 процентов.

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    Детские руки, взрослая прибыль: труд сирийских беженцев в Турции

    "Я надеюсь вернуться домой"

    Мусе тоже 13 лет. Как и многие другие работники этой швейной мастерской, он родом из северо-сирийской провинции Африн, население которой преимущественно составляют курды. Что он делает, когда не работает? Играет в футбол. "Я надеюсь, что в Сирии скоро наступит мир, и мы сможем вернуться домой. Я хочу учиться и стать врачом", - говорит мальчик.

  • Türkei Istanbul Migration Kinderarbeit (DW/J. Hahn)

    Детские руки, взрослая прибыль: труд сирийских беженцев в Турции

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    Ежедневно в этой мастерской шьют и упаковывают тысячи женских трусов - самых разных цветов, расцветок и размеров. Их продают на базарах по две-три лиры за штуку. Главное, чтобы было дешевле, чем у конкурентов из Китая. За час работы детям платят меньше 50 центов, взрослым - в два раза больше.

  • Türkei Istanbul Migration Kinderarbeit (DW/J. Hahn)

    Детские руки, взрослая прибыль: труд сирийских беженцев в Турции

    Двенадцать часов в день

    Арас 11 лет, она работает в швейной мастерской уже четыре месяца. Ее мать беременна, отец работает на текстильной фабрике. Рабочий день Арас начинается в 8 часов утра и нередко заканчивается не раньше 8 вечера. Дважды в день она может сделать короткую паузу. В месяц Арас получает 700 турецких лир - почти 153 евро.

  • Türkei Istanbul Migration Kinderarbeit (DW/J. Hahn)

    Детские руки, взрослая прибыль: труд сирийских беженцев в Турции

    Обучение - это роскошь

    Арас работает с понедельника по пятницу, так что учиться в государственной школе она не может. Вместо этого девочка ходит в выходные на занятия, которые проходят в одной из сирийских благотворительных организаций. В расписании уроков - математика, арабский и турецкий языки. Ее учительница - тоже беженка из Сирии.

  • Türkei Istanbul Migration Kinderarbeit (DW/J. Hahn)

    Детские руки, взрослая прибыль: труд сирийских беженцев в Турции

    Свободное время - в школе

    Более 70 детей в возрасте от 4 до 18 лет ежедневно посещают маленькую сирийскую школу. Иногда учителя приходят домой к родителям и убеждают их отправлять детей на занятия хотя бы несколько дней в неделю - чтобы у них появились шансы на будущее и возможность ощутить себя теми, кем они в действительности являются: детьми.

    Автор: Марина Барановская, Юлия Хан


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