Вывод войск из Афганистана: Меркель вызвали в бундестаг

Экс-канцлер Германии должна объяснить парламентской комиссии, почему власти ФРГ неправильно оценили ситуацию в стране, а приход талибов к власти стал для них неожиданностью.

Ангела Меркель (Angela Merkel) вызвана как свидетель в парламентскую комиссию бундестага по Афганистану. Экс-канцлер Германии должна будет объяснить, почему для ее правительства стал неожиданностью приход талибов к власти летом 2021 года, а эвакуация немецкого контингента и персонала носила отчасти хаотичный характер.

Чем занимается комиссия бундестага?

С июля 2022 года в бундестаге работает парламентская комиссия №1 по Афганистану (1. Untersuchungsausschuss Afghanistan). Она расследует детали вывода сил бундесвера, эвакуации германской миссии и местного вспомогательного персонала летом 2021 года. В комиссию входят депутаты от всех парламентских партий, возглавляет ее социал-демократ Ральф Штегнер (Ralf Stegner).

За время работы комиссия провела более 90 заседаний, допросила десятки политиков, организовала панельные дискуссии с привлечением внешних экспертов и дебаты в бундестаге. На сегодняшний день ни один свидетель не дал однозначного ответа, почему вывод войск и эвакуация оказались столь скоротечными.

О чем будут спрашивать Меркель?

Поскольку бундестаг нынешнего созыва скоро будет распущен, парламентская комиссия объявила о вызове последних свидетелей. Ими стали представители высшего руководства Германии тех времен. В их число вошла и Ангела Меркель. Как ожидается, она явится в парламент 5 декабря.

Как рассказал DW представитель парламентской комиссии Йорг Нюрнбергер (Jörg Nürnberger), глава правительства не оказывала прямого влияния на события вокруг Афганистана в августе 2021 года. Согласно документам, Меркель поддерживала эвакуацию местных афганских сотрудников, помогавших германской миссии. "Здесь канцлер действительно приложила усилия", - сказал Нюрнбергер. Всего тогда в Германию вывезли около 35 тысяч человек.

Во что талибы превратили Афганистан To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

В недавно вышедших под названием "Свобода" мемуарах Меркель пишет, что 13 августа, за два дня до окончательной победы талибов, министр обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр (Annegret Kramp-Karrenbauer) проинформировала ее по телефону об обострении ситуации под Кабулом. "На следующее утро на телефонной конференции с другими ответственными министрами я дала Аннегрет Крамп-Карренбауэр зеленый свет на детальную подготовку операции по эвакуации", - пишет Меркель в книге.

Показания Хайко Маса

В четверг, 28 ноября, на слушаниях в парламентской комиссии бундестага выступили два министра правительства Меркель: глава МИД ФРГ в 2018-2021 гг. Хайко Мас (Heiko Maas), представляющий Социал-демократическую партию Германии, а также министр экономического сотрудничества и развития в 2013–2021 гг. Герд Мюллер (Gerd Müller) от Христианско-социального союза.

Хайко Мас выступает по поводу происходящего в Афганистане (18 августа 2021 г.) Фото: Jens Krick/Flashpic/picture alliance

Незадолго до взятия Кабула талибами Мас говорил, что считает такой сценарий маловероятным. В августе 2021 года он признал, что "все мы - федеральное правительство, спецслужбы, международное сообщество - неправильно оценили ситуацию".

На сегодняшних слушаниях в бундестаге Мас возложил вину за хаотичный уход западных союзников из Афганистана на США. По словам экс-главы германского МИД, администрация Дональда Трампа заранее согласовала с талибами в Дохе, что выведет войска до 11 сентября 2021 года. Однако демократическое правительство Афганистана не знало об этом сроке, поэтому не подготовилось. Хайко Мас вспомнил, что во время визита в Кабул в апреле 2021 года у него "не сложилось впечатления, что режим разваливается".

Провал немецкой разведки?

Как заявил Нюрнбергер, иностранные спецслужбы заранее предупреждали Берлин о скором приходе талибов к власти. Эта информация доходила и до МИД ФРГ. Но Федеральная разведывательная служба Германии (BND), отвечающая за внешнюю разведку, оценила ситуацию иначе. "И в конце концов они согласились с оценкой BND о том, что приход талибов к власти в Кабуле не является неизбежным", - рассказал депутат.

По его словам, эта ошибка произошла и в других госведомствах ФРГ, участвовавших в миссии в Афганистане. Например, министерство экономического сотрудничества и развития, возглавлявшееся Гердом Мюллером, еще в августе 2021 года предполагало, что сможет продолжать работать в Кабуле. "И соответственно, были приняты меры, чтобы удерживать местный персонал в стране как можно дольше", - сказал Нюрнбергер.

Сам Мюллер на сегодняшних слушаниях в бундестаге отверг все обвинения. По словам экс-министра, его сотрудники в итоге не пострадали, не были убиты и не попали в тюрьму. "Я расцениваю это как очень положительный итог мер, принятых в связи с эвакуацией", - сказал он.