Афганские дипмиссии в ФРГ: Берлин под давлением талибов

Афганские дипмиссии в ФРГ: Берлин под давлением талибов6 сентября 2024 г.
В конце июля правящее в Афганистане радикальное исламистское движение "Талибан" объявило, что теперь признаёт своими законными представительствами только пять дипмиссий в Европе: посольства в Нидерландах, Испании, Болгарии и Чехии, а также консульство в Мюнхене. "Эти диппредставительства придерживаются инструкций из Кабула и представляют наше государство в принимающих странах. Мы уверены в их работе, и эта деятельность ведется прозрачно", - заявил в интервью DW представитель талибов Забихулла Муджахид. - Они подотчетны и выполняют наши приказы".
Большинство афганских дипломатических представительств в Европе дистанцировались от "Талибана" после того, как в августе 2021 года им была захвачена власть в стране. Они больше не получают деньги из Кабула и не отправляют туда свои отчеты. Тем не менее в течение трех лет талибы позволяли им оказывать консульские услуги и выдавать паспорта, визы и другие документы, в том числе примерно 420 тысячам афганцев, проживающим в Германии.
Теперь работа посольства Афганистана в Берлине и консульства в Бонне, которые не хотят сотрудничать с талибами, практически парализованы. Поскольку им больше не разрешается выдавать документы, они лишились важнейшего источника дохода, а их дипломатический статус стал еще более неопределенным, чем прежде. Тем сильнее в такой ситуации процветает консульство в Мюнхене. Ни посол в Берлине, ни консул в баварской столице не пожелали дать по этому поводу комментарии DW.
Дипломатический паралич
Примерно через неделю МИД Германии прореагировал на решение талибов "официальным сообщением", адресованным "действующему министерству иностранных дел" в Кабуле. В Берлине до сих пор говорят о "технических переговорах" с афганским правительством де-факто. Как сказано в письме (есть в распоряжении DW), немецкое внешнеполитическое ведомство соглашается с тем, что диппредставительство Афганистана в Мюнхене теперь будет оказывать консульские услуги афганцам со всей Германии.
Согласно международному праву, власти ФРГ вряд ли могут принять против этого меры, отмечает Винфрид Клут (Winfried Kluth), правовед из Университета Галле-Виттенберга. Тот факт, что Германия в данном случае не протестует против решения талибов, является, по его оценке, "выражением политического прагматизма". "Интерес Берлина заключается в том, что все еще существует консульство, где по-прежнему делаются определенные вещи, например, выдаются визы или паспорта для депортации", - пояснил Клут.
В своем письме германский МИД всего лишь возражает против намерения талибов рассматривать в Мюнхене прошения афганцев не только со всей Германии, но и со всей Европы. Это противоречит Венской конвенции о дипломатических сношениях от 1961 года, подчеркивают в МИД. Данное возражение Берлина в любом случае символично, так как никто не может проверить, приехали ли афганцы, обратившиеся в мюнхенское консульство, из Германии или из-за соседних стран.
Опасения представителей афганской диаспоры в ФРГ
Министерство иностранных дел дипломатично дало понять в письме, что открыто к поиску решения проблемы: "Федеративная Республика Германия готова рассмотреть способы, позволяющие в должной мере предоставлять консульские услуги гражданам Афганистана, проживающим в Германии".
Между тем у последних новая ситуация вызывает беспокойство. "У представителей диаспоры по-прежнему есть семьи в Афганистане, - делится Патони Тайхман, афганская общественная активистка. - Если талибы смогут получить личную информацию из посольств, им будет легче оказывать давление на людей". Активистка движения за права женщин, в прошлом замминистра по делам беженцев Алема Алема видит опасность также в том, что талибы в обмен на принятие депортированных из ФРГ афганцев могут потребовать контроля над посольством в Берлине. "В ближайшие дни мы должны сохранять бдительность, чтобы не быть застигнутыми врасплох", - указала Алема.
"Талибан" действительно может вскоре попытаться направить своих людей во все афганские диппредставительства в Германии. Он может оказать давление на Берлин именно сейчас - когда власти Германии хотят увеличить число депортаций на родину мигрантов из Афганистана. Федеральное министерство иностранных дел заверяет, что не пойдет на уступки. "Необходимым условием нормализации отношений с Афганистаном является соблюдение им международных обязательств, в том числе и в особенности в области прав человека. Это условие пока не выполнено", - подчеркнули в МИД в ответ на запрос DW.
"Технические переговоры" или шаги к нормализации отношений?
О том, что Берлин проводит "технические переговоры" с де-факто правительством талибов, все чаще упоминается в публичных выступлениях. Поскольку посольство Германии в Кабуле закрыто с момента захвата власти "Талибаном" в августе 2021 года и у ФРГ нет аккредитованного посла в Афганистане, переговоры ведутся не на политическом уровне. "Прежде всего через наш контактный офис в Дохе с находящимися там представителями де-факто (афганского. - Ред.) правительства", - уточнил официальный представитель германского МИД на правительственной пресс-конференции.
По его словам, когда дело касается серьезных политических вопросов, к примеру, в случае депортации в конце августа из Лейпцига в Кабул афганцев, нарушивших закон в ФРГ, власти Германии не проводят никаких технических переговоров, а прибегают к помощи стран-посредников, таких как Катар.
Тем удивительнее другое обстоятельство. В письме МИД, которое было отправлено талибам как "официальное сообщение", указано по-английски, что отправителем является "Посольство Федеративной Республики Германия в Кабуле". И на печати написано на немецком: "Посольство Федеративной Республики Германия, Кабул". Ученый-правовед Винфрид Клут называет это действием в "серой зоне" и, возможно, "мерой прикрытия". Поскольку посольство ФРГ в Кабуле в данный момент закрыто, это "противоречит юридическим фактам, и трудно понять, о чем думал автор (письма. - Ред.)", добавил Клут. МИД не захотел дать комментарий по этому поводу.
Как сообщил в интервью DW эксперт по Афганистану Томас Руттиг (Thomas Ruttig), талибы преподносят факт проведения технических переговоров с Берлином как "важный шаг к их дипломатическому признанию". "Немецкая сторона попытается преуменьшить значение этого вопроса, но в свете нынешних дискуссий о депортации афганцев из ФРГ на родину, конечно, здесь есть заинтересованность", - признает Руттиг.
Афганская община в Германии хочет провести в Берлине демонстрацию против новых консульских правил, установленных талибами. Первоначальная дата ее - в начале сентября - не была согласована в полиции. Теперь акция намечена на 11 сентября.