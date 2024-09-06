Афганские дипмиссии в ФРГ: Берлин под давлением талибов

В то время как Берлин проводит кампанию по депортации на родину афганцев, нарушивших закон в Германии, талибы добиваются усиления влияния через свои диппредставительства в ФРГ. Берлин, похоже, готов с этим мирится.

В конце июля правящее в Афганистане радикальное исламистское движение "Талибан" объявило, что теперь признаёт своими законными представительствами только пять дипмиссий в Европе: посольства в Нидерландах, Испании, Болгарии и Чехии, а также консульство в Мюнхене. "Эти диппредставительства придерживаются инструкций из Кабула и представляют наше государство в принимающих странах. Мы уверены в их работе, и эта деятельность ведется прозрачно", - заявил в интервью DW представитель талибов Забихулла Муджахид. - Они подотчетны и выполняют наши приказы".

Забихулла Муджахид Фото: Xinhua /imago images

Большинство афганских дипломатических представительств в Европе дистанцировались от "Талибана" после того, как в августе 2021 года им была захвачена власть в стране. Они больше не получают деньги из Кабула и не отправляют туда свои отчеты. Тем не менее в течение трех лет талибы позволяли им оказывать консульские услуги и выдавать паспорта, визы и другие документы, в том числе примерно 420 тысячам афганцев, проживающим в Германии.

Теперь работа посольства Афганистана в Берлине и консульства в Бонне, которые не хотят сотрудничать с талибами, практически парализованы. Поскольку им больше не разрешается выдавать документы, они лишились важнейшего источника дохода, а их дипломатический статус стал еще более неопределенным, чем прежде. Тем сильнее в такой ситуации процветает консульство в Мюнхене. Ни посол в Берлине, ни консул в баварской столице не пожелали дать по этому поводу комментарии DW.

Дипломатический паралич

Примерно через неделю МИД Германии прореагировал на решение талибов "официальным сообщением", адресованным "действующему министерству иностранных дел" в Кабуле. В Берлине до сих пор говорят о "технических переговорах" с афганским правительством де-факто. Как сказано в письме (есть в распоряжении DW), немецкое внешнеполитическое ведомство соглашается с тем, что диппредставительство Афганистана в Мюнхене теперь будет оказывать консульские услуги афганцам со всей Германии.

Винфрид Клут Фото: privat

Согласно международному праву, власти ФРГ вряд ли могут принять против этого меры, отмечает Винфрид Клут (Winfried Kluth), правовед из Университета Галле-Виттенберга. Тот факт, что Германия в данном случае не протестует против решения талибов, является, по его оценке, "выражением политического прагматизма". "Интерес Берлина заключается в том, что все еще существует консульство, где по-прежнему делаются определенные вещи, например, выдаются визы или паспорта для депортации", - пояснил Клут.

В своем письме германский МИД всего лишь возражает против намерения талибов рассматривать в Мюнхене прошения афганцев не только со всей Германии, но и со всей Европы. Это противоречит Венской конвенции о дипломатических сношениях от 1961 года, подчеркивают в МИД. Данное возражение Берлина в любом случае символично, так как никто не может проверить, приехали ли афганцы, обратившиеся в мюнхенское консульство, из Германии или из-за соседних стран.

Опасения представителей афганской диаспоры в ФРГ

Министерство иностранных дел дипломатично дало понять в письме, что открыто к поиску решения проблемы: "Федеративная Республика Германия готова рассмотреть способы, позволяющие в должной мере предоставлять консульские услуги гражданам Афганистана, проживающим в Германии".

Между тем у последних новая ситуация вызывает беспокойство. "У представителей диаспоры по-прежнему есть семьи в Афганистане, - делится Патони Тайхман, афганская общественная активистка. - Если талибы смогут получить личную информацию из посольств, им будет легче оказывать давление на людей". Активистка движения за права женщин, в прошлом замминистра по делам беженцев Алема Алема видит опасность также в том, что талибы в обмен на принятие депортированных из ФРГ афганцев могут потребовать контроля над посольством в Берлине. "В ближайшие дни мы должны сохранять бдительность, чтобы не быть застигнутыми врасплох", - указала Алема.

"Талибан" действительно может вскоре попытаться направить своих людей во все афганские диппредставительства в Германии. Он может оказать давление на Берлин именно сейчас - когда власти Германии хотят увеличить число депортаций на родину мигрантов из Афганистана. Федеральное министерство иностранных дел заверяет, что не пойдет на уступки. "Необходимым условием нормализации отношений с Афганистаном является соблюдение им международных обязательств, в том числе и в особенности в области прав человека. Это условие пока не выполнено", - подчеркнули в МИД в ответ на запрос DW.

"Технические переговоры" или шаги к нормализации отношений?

О том, что Берлин проводит "технические переговоры" с де-факто правительством талибов, все чаще упоминается в публичных выступлениях. Поскольку посольство Германии в Кабуле закрыто с момента захвата власти "Талибаном" в августе 2021 года и у ФРГ нет аккредитованного посла в Афганистане, переговоры ведутся не на политическом уровне. "Прежде всего через наш контактный офис в Дохе с находящимися там представителями де-факто (афганского. - Ред.) правительства", - уточнил официальный представитель германского МИД на правительственной пресс-конференции.

По его словам, когда дело касается серьезных политических вопросов, к примеру, в случае депортации в конце августа из Лейпцига в Кабул афганцев, нарушивших закон в ФРГ, власти Германии не проводят никаких технических переговоров, а прибегают к помощи стран-посредников, таких как Катар.

Посольство ФРГ в Кабуле в данный момент закрыто Фото: Thomas Koehler/photothek/IMAGO

Тем удивительнее другое обстоятельство. В письме МИД, которое было отправлено талибам как "официальное сообщение", указано по-английски, что отправителем является "Посольство Федеративной Республики Германия в Кабуле". И на печати написано на немецком: "Посольство Федеративной Республики Германия, Кабул". Ученый-правовед Винфрид Клут называет это действием в "серой зоне" и, возможно, "мерой прикрытия". Поскольку посольство ФРГ в Кабуле в данный момент закрыто, это "противоречит юридическим фактам, и трудно понять, о чем думал автор (письма. - Ред.)", добавил Клут. МИД не захотел дать комментарий по этому поводу.

Как сообщил в интервью DW эксперт по Афганистану Томас Руттиг (Thomas Ruttig), талибы преподносят факт проведения технических переговоров с Берлином как "важный шаг к их дипломатическому признанию". "Немецкая сторона попытается преуменьшить значение этого вопроса, но в свете нынешних дискуссий о депортации афганцев из ФРГ на родину, конечно, здесь есть заинтересованность", - признает Руттиг.

Афганская община в Германии хочет провести в Берлине демонстрацию против новых консульских правил, установленных талибами. Первоначальная дата ее - в начале сентября - не была согласована в полиции. Теперь акция намечена на 11 сентября.