Зачем Иран строит стену на границе с Афганистаном

Иран хочет остановить нелегальную иммиграцию из Афганистана и для этого возводит стену на границе с ним. В Тегеране также опасаются проникновения в страну террористов ИГ.

Бетонная стена длиной в 74 км и высотой в четыре метра, вдобавок укрепленная колючей проволокой, будет построена на северо-востоке Ирана в провинции Хорасан-Разави - там, где его граница с Афганистаном нелегально пересекается особенно часто. Иранский Совет национальной безопасности выделил на эти цели около 3 млрд евро, что позволит армии обеспечить безопасность этого участка границы в течение следующих трех лет. Государственное информагентство IRNA сообщило, что проект включает в себя строительство бетонной стены и пограничного забора.

По данным иранских властей, Хорасан-Разави - наряду с провинциями Северный Хорасан и Южный Хорасан - является одной из наиболее важных целей нелегальных афганских иммигрантов. Протяженность границы между Ираном и Афганистаном составляет около 950 км. Она частично проходит высоко в горах и потому труднодоступна. Многие люди, которые уже 40 лет бегут из Афганистана, спасаясь от гражданской войны, нищеты, а теперь - еще и от талибов, пересекают эту границу нелегально.

Опасения в Иране по поводу новых атак со стороны ИГ

Ситуация с безопасностью на ирано-афганской границе ухудшилась после прихода к власти в Кабуле радикального исламистского движения "Талибан". Похоже, что после этого ответвлениям террористического "Исламского государства" (ИГ) в Афганистане стало легче засылать своих боевиков в соседний Иран. За последние три года они совершили там несколько кровавых терактов.

В результате теракта в Кермане 3 января 2024 года погибли 95 человек. Ответственность за теракт взяло на себя ИГ. Фото: Mahdi K. Ravari/Mehr News/AP/dpa/picture alliance

Так, в начале января 2024 года в результате двух взрывов в городе Керман погибли 95 человек. Ответственность за теракт взяло на себя ИГ - как и в октябре 2022 года, когда более десятка человек были убиты в ходе нападения на шиитскую святыню в Ширазе, иранской культурной столице. ИГ считает шиитов, а они составляют большинство населения Ирана, вероотступниками.

Сухопутные войска иранской армии усилили свое присутствие на границе с Афганистаном после возвращения к власти в этой стране талибов. Несмотря на ужесточение мер безопасности, по-прежнему существует множество возможностей незаконно пересечь почти тысячекилометровую границу, зачастую проходящую по труднодоступной местности.

Почти 4,5 млн афганцев в Иране

По информации Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН), в Иране сейчас проживают почти 4,5 млн афганцев. По меньшей мере миллион из них бежали туда после прихода к власти талибов летом 2021 года. Только около 50 000 афганцев зарегистрированы в Иране как беженцы.

По меньшей мере миллион афганцев бежали в Иран после прихода к власти талибов Фото: Majid Asgaripour/WANA/REUTERS

Большинство мигрантов из Афганистана не делают этого, опасаясь депортации. Из-за схожести культуры и языка им сравнительно легко влиться в иранское общество. Их часто нанимают нелегально и эксплуатируют как дешевую рабочую силу. Многие из них не хотят оставаться в Иране, рассматривая эту страну как первую остановку на пути в Европу.

Те, кому удается скопить достаточно денег, связываются с хорошо организованными группами афганских, иранских или турецких контрабандистов и с их помощью добираются до Европы. Чтобы остановить поток беженцев, Турция возвела вдоль своей границы с Ираном бетонную стену длиной 170 километров и высотой три метра. При этом вся турецко-иранская граница растянулась на 560 км.

Стена на южном участке границы только создает проблемы

Иран планирует укрепить свою границу с Афганистаном посредством возведения стены уже более тридцати лет. Первые шаги были предприняты в 1992 году - тогда в провинции Систан и Белуджистан вдоль границы была построена стена длиной 30 км. Это было сделано не только для того, чтобы воспрепятствовать нелегальной миграции, но и чтобы остановить контрабанду бензина из Ирана в Афганистан и наркотиков в обратном направлении.

Однако тот участок стены был возведен на иранской территории и не совсем вдоль границы - между стеной и границей почти 2000 гектаров сельхозугодий, принадлежащих иранским фермерам. Им разрешено приходить на свои поля и работать там. Однако с тех пор, как к власти в Афганистане вернулся "Талибан", на этой территории участились случаи нападений. С точки зрения талибов, госграница проходит вдоль стены. Иранские фермеры, работающие на своей земле по ту сторону стены, неоднократно подвергались нападениям и избиениям со стороны талибов, а их техника конфисковывалась.

"Эта стена не является ни пограничной, ни защитной. Она только усложняет жизнь иранским фермерам", - не раз жаловался в интервью иранским СМИ Мохаммад Саргази, депутат иранского парламента от провинции Систан и Белуджистан. Другие депутаты от региона даже призывают снести эту стену.