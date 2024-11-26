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Шойгу посетил Афганистан и провел переговоры с талибами

Алексей Волошинов
26 ноября 2024 г.

Шойгу провел встречи с руководством Афганистана и анонсировал сотрудничество Москвы и Кабула "по всем направлениям". Портал Alemarah сообщил, что РФ собирается убрать "Талибан" из списка террористических организаций.

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Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу (фото из архива)
Секретарь Совета безопасности России Сергей ШойгуФото: Gavriil Grigorov/Kremlin/Sputnik/REUTERS

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу посетил Афганистан с рабочим визитом в понедельник, 25 ноября. Об этом сообщает российское агентство ТАСС.

В заметке говорится, что Шойгу встретился с "высшим руководством страны", управляемой "Талибаном", и обсудил "с вице-премьерами и министрами вопросы экономики, транспорта и безопасности". "Хотел бы сказать, что за то время, которое правительство Афганистана находится у власти, многое изменилось, стало понятным", - приводит слова экс-министра обороны России ТАСС.

Агентство "Интерфакс", в свою очередь, приводит слова Шойгу о готовности к сотрудничеству России с Афганистаном "по всем направлениям": "Подтверждаю готовность выстраивать конструктивный политический диалог между нашими странами, в том числе в целях придания импульса процессу внутриафганского урегулирования", - добавил он.

Россия может исключить "Талибан" из списка террористических организаций

Афганский новостной портал Alemarah сообщил, что в ходе визита в Кабул Сергей Шойгу также "указал на планы по исключению Исламского Эмирата из "черного списка" России для укрепления политических и экономических связей в ближайшем будущем".

В начале октября 2024-го о планах РФ исключить "Талибан" из списка террористических организаций говорил также спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов. "МИД совместно с ФСБ и целым рядом других российских ведомств завершает правовую работу над процессом исключения движения "Талибан" из террористического списка РФ. Дело не в желании, принципиальное решение по этому вопросу высшим руководством России принято. Но все процессы необходимо делать в рамках российского правового поля", - приводило тогда его слова агентство ТАСС.

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