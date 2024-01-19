Мак запрещен. Как это отразилось на экономике Афганистана?

Находящиеся у власти в Афганистане талибы запретили выращивать опийный мак - сырье для производства опиума. Это повлияло на борьбу с наркотиками в мире, но отразилось на экономике страны.

В апреле 2022 года находящиеся у власти в Афганистане талибы запретили выращивание опийного мака, который необходим для производства наркотиков - опиума и героина. В результате количество мака сократилось настолько, что Афганистан перестал быть крупнейшим в мире производителем сырья для наркотических веществ. Теперь лидером в этом является Мьянма.

Согласно опубликованному в начале января докладу Управления ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН), в текущем году эта страна Юго-Восточной Азии произвела примерно 1080 тонн сырья для производства героина. В предыдущем году эта цифра составляла 790 тонн.

Сбор опийного мака в Мьянме Фото: Ye Aung THU/AFP

В Афганистане, напротив, производство прекурсоров сократилось на 85 процентов, указывает сервис ALCIS, специализирующийся на географической информации. УНП ООН приводит еще более радикальные цифры: по его подсчетам, в текущем году культивирование опийного мака сократилось на 95 процентов, а именно до 333 тонн. Обе организации основывают свои заявления на аэрофотоснимках Афганистана.

По данным УНП ООН, собранный в этом году урожай опийного мака мог стать основой для производства от 24 до 38 тонн героина. В 2022 году этот показатель составлял 350-580 тонн. Соответственно упали и доходы от выращивания мака и производства наркотиков в Афганистане: согласно отчету УНП ООН, они снизились с 1360 млн долларов в 2022 году до 110 миллионов долларов США в текущем году, говорится в сообщении.

Последствия для людей и экономики

То, что в Афганистане стали выращивать меньше опийного мака, во всем мире расценивают как важный фактор, влияющий на борьбу с наркотиками. Но в самом Афганистане говорят о негативном влиянии этой ситуации на экономику. Если в 2015 году выращивание опийного мака и торговля опиатами обеспечивала 16 процентов валового внутреннего продукта (ВВП) Афганистана, то в 2021 году - всего 9, максимум 14 процентов, сообщает УНП ООН. Несмотря на то, что в 2022 году был введен запрет на выращивание опийного мака, ожидается, что его доля в ВВП страны снова вырастет. Однако в основном это связано с общим снижением экономических показателей Афганистана после прихода к власти талибов.

Согласно данным сервиса ALCIS, запрет также сильно сказывается на населении страны. В производстве опиума занято большое число людей. Если бы не введенный запрет, на выращивании мака в 2022 году, по оценкам ALCIS, работали бы на полную ставку 450 000 человек. Только в афганской провинции Гильменд фермеры и сборщики урожая в 2022 году заработали бы на этом 61 млн долларов.

Больше всего от запрета пострадали мелкие фермеры, у которых мало земли, или сезонные рабочие, у которых вообще нет земли. Они не только теряют прямой доход, но и страдают от снижения заработной платы в других секторах, на которые запрет оказывает косвенное влияние.

Население приняло запрет

Радикальное исламское движение "Талибан" обосновало запрет на выращивание опийного мака религиозными требованиями. Талибы считают свой аргумент убедительным, говорит в интервью DW эксперт по Афганистану Томас Руттиг (Thomas Ruttig), соучредитель независимого аналитического центра "Сеть аналитиков Афганистана". При этом он отмечает, что своим запретом талибы вредят сами себе: "В конце концов, производство наркотиков представляет собой значительную часть общей экономики Афганистана и, следовательно, приносит много налогов, независимо от того, что это незаконно", - считает эксперт.

Уничтожение наркотиков. Кабул 2013 год Фото: S. Sabawoon/dpa/picture alliance

По его информации, население Афганистана неохотно согласилось с запретом. "Это связано с тем, что большинство афганцев не возражают против порядка, основанного на исламской интерпретации закона. Согласно их самоощущению, иначе они бы выступили против самого ислама. Эта логика была проблемой и для предыдущего правительства. Оно не воспринималось как истинно исламское. Поэтому в глазах населения не имело легитимности для введения такого запрета", - добавляет Руттиг, указав, что если бы такое решение исходило от западной коалиции, то тем более не воспринималось бы населением.

Цена опиума в Афганистане выросла

Согласно отчету УНП ООН, реакция фермеров еще до решения афганских властей была очевидной: они делали запасы опийного мака. Расчет был на то, что запрет неизбежно приведет к росту цен. Некоторые даже продавали часть своего имущества, например, скот или мотоцикл, чтобы на вырученные деньги купить больше сырья для наркотиков. Особенно в этом спекулятивном бизнесе преуспели землевладельцы: они покупали урожай по выгодной цене. Затем им оставалось только ждать, когда цены вырастут. И они росли: по данным УНП ООН, в августе 2023 года цена килограмма опиума составляла 408 долларов - рекордный показатель за всю историю.

Диверсификация сельского хозяйства

В Афганистане больше нет фермеров, которые сосредоточились только на выращивании и переработке опийного мака, говорит Томас Руттиг. Это благоприятствует переменам:по данным УНП ООН, в этом году 68 процентов полей, ранее засеянных опийным маком, уже использовались для выращивания пшеницы. Это привело к увеличению посевов зерновых в 2023 году на 160 тыс. гектаров по сравнению с предыдущим годом.

Опийный мак Фото: Ye Aung THU/AFP

Руттиг ожидает, что эта тенденция сохранится. "В конце концов, пшеница - самый важный основной продукт питания в Афганистане", - указывает он. По его словам, есть также признаки того, что фермеры диверсифицируют производство и будут выращивать более ценные фрукты и овощи. Но это, конечно, непростой процесс, особенно в том, что касается фруктов, потому что деревья нужно посадить, затем вырастить, прежде чем они начнут давать урожай. Это означает, что безземельным крестьянам предстоят трудные годы. "Второй год запрета на культивацию опийного мака будет для них тяжелым", - подчеркивает эксперт.

По мнению Руттига, одна из перспектив заключается в том, что насилие в стране может прекратиться, что облегчит коммерческую деятельность. Этому также будет способствовать строительство дорог, которое в настоящее время активно ведут талибы. В долгосрочной перспективе это может привести к снижению затрат на обеспечение безопасности, что также повлияет на производство и торговлю. Однако Руттиг предупреждает: "Мы не должны забывать, что Афганистан входит в десятку стран, наиболее пострадавших от климатического кризиса во всем мире. Это сделает сельское хозяйство в целом более проблематичным".

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