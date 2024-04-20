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Зеленский запретил военным играть в онлайн-казино

Александра Иванова
20 апреля 2024 г.

Украинским военнослужащим указом президента Владимира Зеленского запретили участвовать в азартных играх в интернете на период действия военного положения.

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Азартные игры на компьютере (фото из архива)
Азартные игры на компьютереФото: AP

В Украине были введены ограничения по использованию онлайн-казино военными во время военного положения. В субботу, 20 апреля, президент страны Владимир Зеленский подписал указ о вступлении в силу решения СНБО "О противодействии негативным последствиям функционирования азартных игр в сети интернет".

"Главнокомандующему Вооруженных Сил Украины, руководству других военных формирований, образованных в соответствии с законами Украины, безотлагательно ввести на период действия правового режима военного положения запрет военнослужащим доступа к игорным заведениям и/или участия в азартных играх в сети Интернет", - говорится в документе.

Кроме того, правительству страны предстоит в месячный срок разработать порядок ограничений "всех форм рекламы азартных игр, в частности, с использованием электронных коммуникаций, символики ВСУ, других военных формирований" и провести информационно-разъяснительную кампанию об опасности азартных игр и угрозах игровой зависимости.

Владимир Зеленский также поручил Службе безопасности Украины (СБУ) в двухмесячный срок проверить организаторов азартных игр на соблюдение санкционного законодательства Украины.

Петиция на тему зависимости украинских военных от азартных игр

В конце марта на сайте президента Украины была зарегистрирована онлайн-петиция от военнослужащего 59-й отдельной мотопехотной бригады Павла Петриченко, в которой говорилось о "нередких случаях, когда игрозависимые военнослужащие тратят на игры все свое денежное довольствие и берут микрокредиты, или же сдают в ломбарды дроны и тепловизоры".

Автор петиции просил ограничить доступ к онлайн-казино для военнослужащих во время военного положения, а также запретить игорному бизнесу использовать военную символику в своей рекламе и распространять информацию о собственной благотворительности в пользу армии. Как пишет онлайн-издание Liga.net, эта петиция 29 марта за несколько часов набрала нужные для рассмотрения 25 тысяч подписей.

15 апреля автор петиции Павел Петриченко погиб на фронте, прощание с ним проходило в Михайловском соборе в Киеве.

 

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