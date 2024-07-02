Казахстанский оппозиционный блогер умер в реанимации в Киеве

Айдос Садыков провел в реанимации после покушения почти две недели. О его смерти сообщила его жена.

Оппозиционный блогер из Казахстана Айдос Садыков скончался в киевской реанимации после совершенного на него покушения. Об этом в своем аккаунте в Facebook сообщила его жена Наталья Садыкова во вторник, 2 июля.

Айдос Садыков ушел от нас сегодня в 3:00 по Киеву. Тринадцать дней Айдос боролся за жизнь в реанимации, но чуда не случилось. Его смерть на совести Токаева", - написала она.

Покушение на Айдоса Садыкова в Киеве

18 июня Национальная полиция Украины сообщила, что в Киеве неизвестный выстрелил в мужчину, который находился в машине вместе со своей женой, после чего скрылся. Позднее стало известно, что жертвой покушения был Айдос Садыков. На следующий день его жена рассказала журналистам, что пуля попала в висок и задела головной мозг. Врачи оценивали его состояние как тяжелое.

Подозреваемые в покушении на Садыкова - 33-летний Мейрам Каратаев и 36-летний Алтай Жаканбаев. Оба мужчины - граждане Казахстана. Первый, как пишет "Радио Азаттык", ранее работал в департаменте полиции Костанайской области Казахстана.

22 июня Генпрокуратура Казахстана сообщила, что Алтай Жаканбаев сам обратился в правоохранительные органы страны, где был допрошен и задержан по подозрению в покушении на убийство Садыкова. "Для установления местонахождения Каратаева М. проводятся оперативно-розыскные мероприятия", - также говорится в сообщении.

Офис генпрокурора Украины 25 июня сообщил, что "готовит пакет документов для обращения в компетентные органы" Казахстана об экстрадиции подозреваемых в покушении на Айдоса Садыкова. Позднее председатель сената парламента Казахстана Маулен Ашимбаев заявил, что страна не планирует выдавать подозреваемых Киеву.

Кем был Айдос Садыков

Айдос Садыков - оппозиционный блогер и журналист из Казахстана. Вместе со своей женой Натальей Садыковой он вел YouTube-канал "Басе", на котором они критиковали власти страны, а также рассказывали о коррупции и о случаях нарушения закона силовиками. В 2010 году казахстанский суд приговорил Садыкова к двум годам лишения свободы по обвинению в хулиганстве. В 2014 супружеская пара переехала из Актобе в Украину, где получили статус беженцев. Это произошло после того, как против Натальи Садыковой возбудили уголовное дело по заявлению бывшего депутата парламента, который посчитал ее материал о нем клеветническим.

Осенью 2023 года МВД Казахстана вновь объявило Садыковых в розыск по обвинению в "разжигании социальной, национальной, родовой, сословной или религиозной розни".