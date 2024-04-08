Наводнение в Казахстане. Где объявлен режим ЧС и чего ждать

Казахстан столкнулся с самыми масштабными за 80 лет паводками. Из-за наводнения отрезанными от внешнего мира уже оказались 59 населенных пунктов. Ситуация ухудшается в Петропавловске, Костанае, Уральске и Атырау.

Казахстан столкнулся с самыми масштабными за более чем 80 лет весенними паводками после обильного снеготаяния. Наиболее критическая ситуация складывается в Атырауской, Актюбинской, Акмолинской, Костанайской, Восточно-Казахстанской, Северо-Казахстанской и Павлодарской областях. По данным МЧС на утро 8 апреля из мест подтопления было эвакуировано почти 76 тысяч человек, под водой оказались свыше 3700 жилых домов и 400 дворовых территорий.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев Фото: Kazakhstan's Presidential Press Office/picture alliance/AP

На сложившуюся тяжелую ситуацию из-за наводнения в 10 из 17 областей страны отреагировал президент Касым-Жомарт Токаев. 6 апреля он выступил с экстренным обращением к населению страны и совершил сразу несколько поездок в районы бедствия. "Отчаиваться не следует, мы эту ситуацию исправим. Главное - не допустить человеческих жертв. Обращаясь к гражданам, пострадавшим от наводнения, хочу заявить: ни один из вас не останется без внимания государства, всем вам будет оказана финансовая и другая необходимая помощь, все ваши материальные потери будут компенсированы. Мы должны извлечь все уроки из этих масштабных паводков. Их немало, начиная от недостатков в организационных мерах предупреждения природных катаклизмов, дефицита кадров водников и заканчивая нашим пренебрежительным отношением к природе", - заявил Касым-Жомарт Токаев, дав министерству обороны распоряжение направить на борьбу со стихией дополнительные воинские подразделения, а также объявив о разблокировке государственного материального резерва, чего раньше никогда не было.

Приход "большой воды" из России

В Казахстане в ближайшие дни ждут прихода "большой воды" с территории России. Уровень воды в реке Урал у областного центра Оренбург в РФ, по состоянию на 8 апреля, продолжает расти, он уже увеличился на 21 сантиметр и может превысить опасную отметку. Пик паводка в Оренбургской области ожидается на этой неделе, 10 апреля. Нормализацию обстановки по реке Урал прогнозируют не ранее 25 апреля.

В России из-за наводнения сложилась критическая ситуация в Оренбургской области. На фото - затопленный район Орска Фото: Yegor Aleyev/TASS/dpa/picture alliance

В этой связи в Казахстане уже объявлено о вероятности в период до 20 апреля резкого подъема уровня воды на 10 метров по реке Урал, на берегах которой расположены крупнейшие города запада Казахстана - Уральск и Атырау, где уже зафиксировано затопление прилегающих к ним отдельных областных районов. До конца текущей недели ожидается пик наводнения в Костанае, где река Тобол уже вышла из берегов, затопив около 80 улиц города, тем самым заставив городские власти срочно эвакуировать их жителей.

Неутешителен и прогноз "Казгидромета", распространившего штормовое предупреждение сразу по нескольким областям страны. Сильные дожди, которые могут способствовать "резкому повышению уровней воды до критических отметок" объявлены в Акмолинской, Алматинской и Северо-Казахстанской областях.

Предупреждали, но не подготовились

О вероятной угрозе масштабных паводков в Казахстане заговорили еще в декабре прошлого года. Причиной тому стал прогноз национальной гидрометеорологической службы "Казгидромет". В нем отмечалось, что в связи с большим количеством выпавших осадков в виде снега и промерзанием грунта из-за сильных морозов, в конце марта-начале апреля в связи с ожидаемой средней температурой выше нормы на 1-2 градуса страна может столкнуться со сложной паводковой ситуацией.

К предупреждениям "Казгидромета" в правительстве страны отнеслись достаточно серьезно. Вопрос о подготовке к паводковому периоду рассматривался и 9 января 2024 года членами ушедшего в отставку в начале февраля кабинета министра Алихана Смаилова, и 20 февраля уже новым правительством Олжаса Бектенова. Периодически с января по март в казахстанских СМИ появлялись рапорты исполнительных органов на местах о проведенных противопаводковых мероприятиях. На них, по информации заместителя министра по ЧС Бауыржана Сыздыкова, из государственного бюджета было выделено в общей сложности более 7 миллиардов тенге, что эквивалентно 14,6 млн евро.

Ожидается, что уровень воды в реке Урал будет подниматься. В Уральске пытаются сдержать поток с помощью мешков с песком Фото: Medet Medvesov/ITAR-TASS/IMAGO

В настоящий момент вопросом, "на какие именно противопаводковые мероприятия были затрачены выделенные средства" занимается Генеральная прокуратура Казахстана. В субботу 6 апреля ее пресс-служба сообщила, что уже начато четыре досудебных расследования. "Изучается целевое расходование бюджетных средств, своевременность и полнота планов по предотвращению паводков", - подчеркнули в главном надзорном органе страны.

Опрошенные DW эксперты не исключают, что после завершения борьбы с масштабными паводками, которые уже нанесли огромный ущерб экономике Казахстана, Касым-Жомарт Токаев может пойти на кардинальное реформирование системы управления страны.

Кто должен отвечать за ситуацию?

По наблюдениям политолога Данияра Ашимбаева, текущий кризис показал, что в стране фактически нет структур, которые непосредственно отвечают за деятельность по противодействию таким природным катаклизмам, как ежегодные весенние паводки. "Угроза наводнений считается одной из угроз национальной безопасности. Но какая из государственных структур ею должна заниматься - неизвестно. Документы Совбеза засекречены. В законе "О гражданской защите" есть пункт о противопаводковых мероприятиях. Уполномоченным органом является МЧС, но в его полномочиях ничего об этом не сказано. В "Водном кодексе" указано, что строительство гидросооружений является обязанностью госорганов, физических и юридических лиц. Однако за указанными в нем уполномоченными органами закреплен только контроль. Не входит борьба с паводками и функции исполнительных органов на местах", - заметил в беседе с DW Данияр Ашимбаев, подчеркнув, что речь идет об ошибке действующей в стране системы госуправления.

Так выглядит Уральск после того, как начались паводки Фото: Medet Medvesov/ITAR-TASS/IMAGO

О назревшей необходимости реформирования системы государственного управления говорит и бывший депутат парламента Казахстана, а ныне президент Алматинской высшей школы управления "Аспандау" Канат Нуров. "К сожалению, "Новый Казахстан" по своей модели управления остался прежним... Отсюда неповоротливость в реагировании на форс-мажорные обстоятельства", - поделился с DW своей точкой зрения Канат Нуров.

Поскольку президент Токаев уже неоднократно говорил о необходимости модернизации действующей модели государственного управления, бывший депутат парламента Казахстана допускает, что после завершения текущего кризиса президент Казахстана сделает целый ряд кардинальных шагов в этом направлении. "Действующая система управления строилась долго. И изменить ее сложно. Но делать это надо, поскольку у любой проблемы должно быть имя и фамилия ответственного лица. Пока же вместе с концентрацией полномочий в руках центральных органов управления у наших проблем множество имен и фамилий, но нет четкого понимания, кто в итоге за них, за эти проблемы должен отвечать", - подчеркнул Канат Нуров.

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