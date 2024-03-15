Казахстан после землетрясения. Какие выводы сделали власти?

Два землетрясения в январе и марте текущего года обнажили целый ряд проблем в городах юга Казахстана. Эксперты отмечают, что некоторые из них решить в обозримом будущем не представляется возможным.

Жители Алматинской области Казахстана до сих пор напуганы после двух землетрясений и последующих за ними многочисленных афтершоков. Особенную тревогу в регионе, где проживает свыше 3,5 миллиона человек, вызвало последнее сильное землетрясение магнитудой 6,1 балла, произошедшее 4 марта. Ведь его эпицентр находился в горной местности на границе Казахстана и Кыргызстана всего в 31 километре от Алматы.

Как население реагировало на подземные толчки

Следуя рекомендациям организованных властями на местах после январского землетрясения магнитудой 5,3 балла нескольких сейсмотренировок, после первых же толчков большинство людей поспешили покинуть здания и уйти на безопасное расстояние. Паники не наблюдалось. Но вместе с тем стали очевидными проблемы, к которым оказалось не готово ни население, ни различные госструктуры.

Жители Алматы оповещены о том, как вести себя в случае землетрясения Фото: Anatoly Weißkopf/DW

Первыми со сложностями организационного характера столкнулись общеобразовательные заведения. Причем сразу же после того, как в населенных пунктах агломерации взвыли сирены, а через установленные на улицах громкоговорители стали транслироваться сообщения о необходимости оставаться в безопасных местах в ожидании возможных повторных толчков. Следуя распространенным во время сейсмотренировок рекомендациям, некоторые горожане отправились в пункты приема населения при чрезвычайных ситуациях, большая часть которых расположена на территориях школ, колледжей, лицеев и даже детских садов. По действующим в Казахстане строительным нормам, здания образовательной сферы возводятся с повышенным сейсмическим укреплением.

В свою очередь, руководствуясь спущенными сверху предписаниями, по которым пришедшие на пункты сбора люди по необходимости должны быть обеспечены горячим питанием и теплой одеждой, общеобразовательные учреждения приступили к выполнению своих обязанностей по размещению граждан. Из-за этого занятия были отменены, а учащиеся распущены по домам, о чем было сообщено в родительских чатах учебных заведений. Получив сообщения, родители особенно воспитанников детских садов и школьников младших классов срочно выехали за своими детьми. В Алматы и пригородах возник транспортный коллапс, ликвидировать который удалось лишь спустя несколько часов усилиями полиции, взявшей под ручной контроль основные перекрестки городской агломерации.

Какие ошибки допустили городские власти

По мнению депутата мажилиса от Народной партии Казахстана Ирины Смирновой, вся эта последовательная цепочка возникших проблем является следствием непродуманности решений местных властей. В беседе с DW она назвала серьезной ошибкой размещать сборные эвакуационные пункты при детских садах, школах и колледжах. "На территориях общеобразовательных учреждений таких пунктов быть не должно. Понятно, что после того, как за минувшие тридцать лет были разрушены все бомбоубежища и специально укрепленные подвальные помещения, сделать те же школы пунктами приема граждан, является самым простым решением. Да, школы и детские сады сейсмостойкие, но они, прежде всего, для детей, а не только для жителей окрестных домов. Отпускать детей по домам сразу после землетрясения было категорически нельзя. Никто не может сказать, какой силы возможны афтершоки. Учебные заведения, у которых по имеющимся положениям на случай чрезвычайных ситуаций есть запасы воды и продовольствия, призваны, прежде всего, для защиты детей", - заметила в беседе с DW Ирина Смирнова, которая до того как стать депутатом парламента, на протяжении нескольких лет была директором одной из крупнейших школ Алматы.

Одной из проблем во время и после землетрясения стал транспортный хаос Фото: Anatoly Weißkopf/DW

Есть у Ирины Смирновой и предложение по решению выявленной проблемы. Она уверена, что на законодательном уровне необходимо принять нормы, по которым в случае чрезвычайных ситуаций власти на местах получают право размещать пункты приема пострадавших граждан и на территории объектов, находящихся в частной собственности. "Почему нельзя официально сделать пункты сбора, например, при отелях, концертных залах или торгово-развлекательных центрах, которых сейчас очень много во всех городах страны? Да, все они находятся в частной собственности, но в случае возникновения чрезвычайной ситуации, например, сильном землетрясении, они должны стать общественной собственностью. Население должно знать, что, случись ЧС, оно может всегда найти убежище в расположенной рядом гостинице или торговом центре, которые предварительно прошли проверку на сейсмоустойчивость", - поделилась своей точкой зрения с DW Ирина Смирнова.

Как землетрясение повлияло на жилищный вопрос

Поскольку Алматы, как и ряд других крупных городов юга Казахстана, расположен в особо сейсмоопасной зоне, где в 1897 и 1911 годах произошли подземные толчки магнитудой 9,8 и 8,1, серия землетрясений текущего года заставила население пересмотреть свое отношение к жилью. По информации контролируемого государством издания 24.kz, с января в Алматы продажи даже подешевевшего на полтора процента жилья сократились сразу на 22 процента. На три процента дешевле стала и аренда квартир. При этом потенциальные покупатели недвижимости все чаще рассматривают варианты приобретения коттеджей, а не благоустроенных квартир в ультрасовременных жилых комплексах.

Не все здания в Алматы находятся в безопасной сейсмической зоне Фото: Anatoly Weißkopf/DW

Переехавшая несколько лет назад в Алматы и в настоящий момент подыскивающая себе жилье жительница Актобе Алия Куанышкызы находится в растерянности. В беседе с DW она рассказала, что после январского и мартовского землетрясений всерьез задумалась отказаться от поисков в Алматы в пользу Астаны. "Я снимаю квартиру на 16-м этаже в новом жилом комплексе, и во время землетрясений мне было очень страшно. Попадали все чемоданы со шкафов, раскачивались люстры, сильно дребезжала посуда. После всего этого я для себя решила, что покупать квартиру в высотках я точно не буду. Только коттедж. Оттуда во время сильного землетрясения можно успеть хотя бы выбежать. А еще лучше уехать в Астану. Там хоть и холодно, но зато землетрясений точно нет, да и жилье по качеству не хуже алматинского", - говорит Алия Куанышкызы, подтверждая информацию из СМИ, что квартиры в многоэтажных домах Алматы стали пусть и немного, но дешевле.

Здания в сейсмоопасной зоне

На фоне ожидания населением новых подземных толчков снижение цен на квартиры в новых многоэтажных жилых комплексах, которые жители Алматы часто называют "человейниками", выглядит вполне оправданным. Связано это не только с тем, что у живущих на верхних этажах людей практически нет возможности быстро покинуть здание во время сильных землетрясений. Но и с тем, что около сотни новых жилых комплексов построены непосредственно на тектонических разломах, которыми буквально исполосован крупнейший мегаполис Казахстана.

Депутат парламента РК Сергей Пономарев Фото: Anatoly Weißkopf/DW

Депутат мажилиса от правящей партии Amanat Сергей Пономарев не исключает, что их появление во многом связано с коррупцией исполнительной власти на местах. В результате, считает он, нельзя говорить, что расположенные в сейсмоопасной зоне города Казахстана готовы к землетрясениям магнитудой больше 8-9 баллов. "К сожалению, из-за распространенной точечной застройки есть опасность того, что в случае разрушительных землетрясений спасатели не смогут прорваться сквозь завалы "человейников". Дома строятся неприлично близко друг от друга. И это не только в Алматы, но и в Шымкенте", - заметил Сергей Пономарев. Как решить эту проблему, депутат от правящей партии не знает. Единственным выходом из положения он считает помощь в ознакомлении населения с информацией от СМИ, которые периодически рассказывают о проблемных жилых комплексах в городах Казахстана.

Кстати, только 14 марта фактически была разрешена еще одна проблема, с которой неожиданно столкнулось население алматинского региона после землетрясений 24 января и 4 марта. Речь идет о ремонте зданий и жилых помещений, пострадавших из-за сильных подземных толчков. По информации акимата (мэрии. - Ред.) Алматы, городские власти берут на себя обязательство после проведенных обследований восстановить за счет бюджетных средств поврежденные социальные объекты, а также несущие конструкции многоквартирных жилых домов. Поврежденные отделочные элементы в жилых комплексах и домах населению предложено восстанавливать за свой счет в рамках существующих кондоминиумов.

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