На границе Казахстана и Кыргызстана произошло землетрясение

По данным Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, магнитуда землетрясения на границе Казахстана и Кыргызстана составила 5,3 балла.

Землетрясение произошло в понедельник, 4 марта, на границе Казахстана и Кыргызстана. По данным Европейско-средиземноморского сейсмологического центра , его магнитуда составила 5,3 балла.

В Национальном научном центре сейсмических наблюдений и исследований МЧС Казахстана сообщили о землетрясении магнитудой 6,1. В то же время в Алматиснкой области толчки ощущались как при землетрясении в 5 баллов, уточняет ведомство.

Подземные толчки были зафиксированы в 11:22 по единому времени Казахстана. Эпицентр землетрясения располагался на расстоянии около 30 км к северу от кыргызстанского города Чолпон-Аты и 40 км к северо-западу от города Алматы в Казахстане.

В Алматы были включены системы оповещения. В городском Департаменте по чрезвычайным ситуациям призвали граждан покинуть помещения и не поддаваться панике. К настоящему моменту информации о пострадавших нет.

Между тем Telegram-канал Baza опубликовал видео, на котором, как следует из поста, слышен звук сирены в Алматы.

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