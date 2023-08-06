Вместо домов - руины. Жизнь в Турции после землетрясения

6 февраля от разрушительного землетрясения пострадал значительный регион на юго-востоке Турции и севере Сирии. От разгула стихии только в Турции погибли 60 тыс. человек, около 125 тыс. получили ранения. В той или иной степени разрушены 13 городов. Среди особо пострадавших - южный город Хатай. Спустя полгода здесь царят мрачные настроения, но жизнь продолжается. В палатках.

65-летняя Лейла Секер - одна из многих, кто потерял свой дом и семью в результате стихийного бедствия. Сегодня Лейла живет в палатке, как и тысячи других людей, пострадавших в те дни. Она оплакивает мать и сестру, погибших во время землетрясения. "Но они не единственные, кто погиб. Сын моего дяди и его семья из 15 человек покинули этот мир", - говорит Секер.

Лейла Секер часто приходит на развалины собственного дома Фото: Aynur Tekin/DW

В Хатае в результате землетрясения обрушились жилые дома и многие исторические здания, такие как бывшее здание парламента и построенная в VII веке мечеть, считавшаяся старейшей в Турции. Лейла больше не узнает свой родной город. Она 32 года работала за границей, чтобы накопить на дом, который настолько сильно пострадал от землетрясения, что в прошлом месяце был снесен. Время от времени она приходит посмотреть на руины своего старого дома, чтобы вспомнить былые времена.

Жизнь при дефиците воды и антисанитарии

Несмотря на то, что после землетрясения прошло уже полгода, условия жизни многих жителей оставляют желать лучшего. Многие жалуются на проблемы с водоснабжением. По словам Секер, чистой воды на местах не хватает для пострадавших. "У некоторых есть свои колодцы, с помощью которых они могут обеспечить себя водой. Но у нас нет ничего. Здесь нет ничего, кроме болезнетворных бактерий и мух", - говорит она.

Как диабетик, Секер не может питаться продуктами, которые раздают местные власти. "Супермаркета поблизости тоже нет. Я готовлю сама на своей маленькой походной плите, когда соседи приносят мне что-нибудь из супермаркета", - рассказывает она.

48-летний Рюстем Чоклу - ремесленник, после землетрясения он какое-то время был без работы. Однако через два месяца смог ее найти. Он доволен продовольственной помощью, но жалуется, что приходится нелегко из-за антисанитарии, нашествия насекомых и жары.

Депрессия порождает мысли о суициде

По данным городской врачебной палаты, в настоящее время только 10 процентов жителей Хатая обеспечены водой. Отсутствие чистой воды и антисанитария повышают риск возникновения эпидемий. По словам местных жителей, многие страдают диареей.

Большая часть населения Хатая до сих пор живет в палатках Фото: Aynur Tekin/DW

Медицинские эксперты указывают, что в зоне землетрясения под угрозой находится не только физическое, но и психическое здоровье пострадавших. Один из них, Севдар Сахин, подчеркивает, что у пострадавших, возможно, участились суицидальные настроения. Это подозрение подтверждают также Турецкая психиатрическая ассоциация и общественная организация "Психологи за социальную солидарность" (TODAP), указывая, что в беседах пострадавшие часто говорят о безнадежности и суицидальных мыслях.

Государство обещает дома для всех. Но в кредит

Спустя 6 месяцев в зоне землетрясения все еще царят сильные эмоции. От стихии пострадал и бывший дом Чоклу. Сегодня он, заметно нервничая, наблюдает за тем, как тяжелые машины сносят дом, в котором он прожил 20 лет. Его сын покинул город после землетрясения и переехал в Анталию.

По данным Градостроительной палаты Хатая, в городе остались без крова 600 тыс. человек. Государство объявило, что будет строить новое жилье для пострадавших. Министр окружающей среды Мехмет Ожасеки заявил, что в Хатае планируется построить около 255 тыс. новых домов. По официальным данным, в настоящее время строится чуть более 3 тыс. домов, и первые из них должны быть сданы в эксплуатацию в декабре.

Строительная техника сносит разрушенные дома Фото: Aynur Tekin/DW

60 процентов расходов оплачивает государство, а 40 процентов - пострадавшие. Кредит выдается на 20 лет. Рюстем Чоклу не очень доволен планами государства. Однако он готов принять предложение. По его словам, особенно его разочаровывает необходимость выплачивать кредит. "Но мы с этим смирились. На самом деле государство не должно было ничего требовать от нас. Я ожидал этого от государства", - говорит Чоклу.

Лейла Секер, наоборот, не готова принять предложенные условия. Она экономически не в состоянии выплатить кредит. "У меня нет ни сил, ни оставшегося времени жизни", - говорит женщина.

Эксперты сомневаются в осуществимости планов. Серкан Коч из Палаты градостроителей Хатая подчеркивает, что государство должно больше инвестировать в инфраструктуру. Он указывает на нынешнюю популярность нестандартного жилья. Везде можно было найти жилые дома, на строительство которых не было выдано разрешение. "Эти дома сейчас строятся как сумасшедшие. Город - это живой организм. Если государство не может удовлетворить потребности людей в жилье, то людям приходится самим найти решение", - говорит Коч.

Руины по-прежнему повсюду

Многие жители города вскоре после катастрофы жаловались на то, что помощь пришла в город сравнительно поздно, что могло быть вызвано политическими причинами: Хатай считается одним из самых космополитичных мест в Турции, где проживает многочисленное алевитское меньшинство. На государство возлагалась и вина за катастрофу. Оно не прислушалось к предупреждениям ученых и не приняло достаточных мер.

Большая часть Хатая по-прежнему в развалинах Фото: Aynur Tekin/DW

Остается неопределенность в отношении примерно 15 000 зданий с повреждениями "средней степени". Неясно, будут ли они снесены или нет. Ожидается, что разбор руин будет завершен не ранее конца декабря.

Коч подчеркивает, что работы по демонтажу должны проводиться спокойно. "Речь не идет о том, быстро или медленно, но руины должны быть убраны в соответствии с необходимыми плановыми мероприятиями", - указывает он. По его словам, в прошлом из-за недостаточной осторожности при демонтаже произошло несколько несчастных случаев, в результате которых погибли рабочие.

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