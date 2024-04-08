Уровень воды в реке Урал у Оренбурга вырос еще на 21 см

Воды Урала продолжают прибывать, уровень активно растет, приближается к опасной отметке и может ее превысить, сообщает мэрия областного центра. Перелив воды через дамбу произошел еще в одном городе Оренбургской области.

Уровень воды в реке Урал у областного центра Оренбург по состоянию на день понедельника, 8 апреля, продолжает активный рост, приближается к опасной отметке и может ее превысить, сообщает мэрия города. "По данным оренбургского Гидрометцентра, на 14.00 (12.00 мск.- Ред.) 8 апреля уровень воды в реке Урал с 8 утра увеличился на 21 сантиметр и составляет 893 сантиметра. Опасное значение - 930 см", - говорится в сообщении.

"По прогнозам специалистов, уровень воды превысит опасное значение", - сообщает мэрия, добавляя, что в ближайшие два дня ситуация будет только ухудшаться. "Оренбуржцам, находящимся в зоне подтопления, необходимо покинуть свои дома", - заявляют власти региона.

Пик паводка ожидают в среду

Ряд населенных пунктов окажется в зоне подтопления во время пика паводка в Оренбургской области, который ожидается на этой неделе, сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу губернатора региона Дениса Паслера и "Росгидрометцентр". "Пик паводка ожидается 10 апреля", - говорится в сообщении.

Отмечается также, что в настоящее время в Оренбурге подтоплено около двух тысяч домов, за прошедшие сутки их число увеличилось почти на двести, и более 8500 приусадебных участков (за сутки подтоплено около 500). На утро 8 апреля в области в воде остаются более 10 тысяч домов и около 20 тысяч приусадебных участков. Эвакуировано более 6000 человек, в том числе около 1500 детей, причем более 1200 эвакуированных находятся в пунктах временного размещения.

"Нормализация обстановки по реке Урал от Ириклинского водохранилища до села Илек ожидается не ранее 25 апреля", - добавили у губернатора.

В Новотроицке - перелив через дамбу

Перелив воды через защитную дамбу произошел 8 апреля в 90-тысячном городе Новотроицке Оренбургской области, власти проводят эвакуацию, сообщает "Интерфакс". Согласно данным агентства, дамба была построена после масштабного паводка 1957 года и защищает район города от воды, которая в период паводка наполняет озеро Сазанье. "Уровень воды на отметке 8,5 метра", - написал он.

Вечером 6 апреля произошел прорыв дамбы в Оренбургской области в районе поселка Никель.

Ситуация в Оренбуржье развивается "по наихудшему сценарию"

С 4 апреля в регионе действует режим ЧС регионального уровня из-за ухудшения ситуации с половодьем. Местные власти оценивают ситуацию в городе Орске Оренбургской области как критическую. Утром 7 апреля в пресс-службе губернатора и правительства региона заявили, что паводковая обстановка в Оренбургской области "развивается по наихудшему сценарию".

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