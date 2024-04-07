В Оренбуржье вводят режим ЧС федерального характера

На фоне паводков в МЧС России предупредили граждан Курганской области, что им необходимо быть готовыми к возможной эвакуации.

На фоне критической ситуации с наводнением, случившимся в Оренбургской области из-за паводков, в регионе вводят режим чрезвычайной ситуации (ЧС) федерального характера, установлен федеральный уровень реагирования. Об этом объявил глава МЧС России Александр Куренков, прибывший в зону бедствия в воскресенье, 7 апреля.

Ситуация в Оренбуржье развивается "по худшему сценарию"

С 4 апреля в регионе действует режим ЧС регионального уровня из-за ухудшения ситуации с половодьем. Местные власти оценивают ситуацию в городе Орске Оренбургской области как критическую. Утром 7 апреля в пресс-службе губернатора и правительства региона заявили, что паводковая обстановка в Оренбургской области"развивается по наихудшему сценарию".

"На территории области в 87 населенных пунктах и 13 садовых товариществах остаются затопленными более 6 тысяч жилых домов, 9 тысяч приусадебных участков и 40 низководных мостов. Эвакуировано более 4 тысяч человек, в том числе 885 детей", - указал глава МЧС Куренков. В Орске для приема пострадавших развернуты 13 пунктов временного размещения.

"В целом паводковые процессы в Оренбуржье пока не снижают темп", - говорится на странице регионального правительства в соцсети "В контакте".

Как пишет Telegram-канал Baza, в связи с чрезвычайной ситуацией в городе Орске погибли четыре человека: по данным местных властей, "двое умерли от сердечного приступа, один человек погиб естественной смертью, еще один совершил суицид".

Все школы в Орске переведены на дистанционное обучение. Орский нефтеперерабатывающий завод приостановил работу "во избежание экологических рисков и для соблюдения техники безопасности".

Угроза паводка в Курганской области

На заседании правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС в Оренбургской области Александр Куренков заявил также, что "неблагоприятная паводковая обстановка прогнозируется в Курганской области в бассейне Табол". Министр указал, что в связи с этим 7 апреля туда были направлены дополнительные силы и средства от Уральского поисково- спасательного отряда и спасательного центра МЧС России.

"В любом случае гражданам необходимо быть готовыми: собрать необходимые документы, деньги, лекарства, чтоб при необходимости эвакуации не терять время", - говорится в Telegram-канале министерства .

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